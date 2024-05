Il Milan in prestito: il borsino dei 15 calciatori. Origi viene rispedito indietro. CDK sarà riscattato

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Terza panchina consecutiva per l'attaccante, la cui ultima presenza risale al 27 aprile. In questo 2024 sono state poche le occasioni che il tecnico Raffaele Palladino gli ha concesso, a differenza della prima parte di stagione dove ha sempre raccolto almeno qualche scampolo di gara. Dieci le partite da gennaio a oggi in cui si è limitato a osservare i compagni di squadra giocare. L'ultimo gol risale all 18 febbraio, ironia del destino proprio contro il Milan. Media voto TMW di 5.83.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Contro il Lecce parte dalla panchina, entra al 46' e lo fa come meglio non potrebbe, sbloccando il match con un delizioso pallonetto e riscattando il primo tempo negativo in finale di Coppa Italia. Stagione da incorniciare per il belga che si è riscattato dopo la prima negativa stagione italiana con la maglia del Milan. Non a caso il presidente degli orobici, Antonio Percassi, ha già annunciato che il giocatore verrà riscattato.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 47

Reti: 14

Assist: 9

- - -

Daniel Maldini (Monza)

Il trequartista ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura alla vigilia della sfida contro la Lazio e da allora non è più sceso in campo. Terza partita consecutiva fuori dai convocati, peccato perché dal suo approdo a Monza si è sempre più ritagliato spazio, con ottime prestazioni e qualche gol, tanto da guadagnarsi anche nelle ultime uscite la maglia da titolare. Media del 6.08 su TMW.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 18 (7 con l'Empoli, 11 col Monza)

Reti: 4 (tutte col Monza)

Assist: 1 (col Monza)

- - -

Marco Pellegrino (Salernitana)

Nell'ultima gara interna della Salernitana in Serie A, Stefano Colantuono decide di lasciare in panchina il difensore argentino, arrivato a gennaio e suo malgrado coinvolto in una stagione da incubo di tutta la squadra che l'ha travolto. L'ultima di campionato sarà contro il suo Milan: potrebbe avere finalmente l'occasione di giocare a San Siro. L'unica presenza con i rossoneri del resto è stata a Napoli. Media TMW di 4.83.



Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12 (una col Milan, 11 con la Salernitana)

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Poco meno di mezz'ora per il belga, entrato a gatra in corso per il talentuoso Castro. Peperino quando entra, scatena l’ira di Bremer e svaria su tutto il fronte d’attacco. Stagione certamente buona per il belga, divenuto protagonista con Thiago Motta come esterno sinistro. Potrebbe essere la carta per arrivare a Zirkzee, in un modo o nell'altro il prossimo anno lo vedremo in Champions League. Media TMW di 6.05.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 31

Reti: 4

Assist: 3

- - -



CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

L'attaccante di proprietà del Milan tiene è tra i più in forma in un momento delicatissimo per il Bari. Nell'andata del playout contro la Ternana, giocata al San Nicola, si mostra freddo e cinico sotto porta, sfruttando al meglio l'occasione che gli capita e regalando il vantaggio alla sua squadra. Esce al 74', gli umbri pareggeranno all'82'. Giovedì ci si gioca tutto al "Liberati" di Terni.



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 37

Reti: 7

Assist: 1

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

Nella semifinale d'andata dei playoff l'ivoriano parte in panchina e viene gettato nella mischia pochi minuti dopo il gol del Venezia. 21 minuti per l'esterno offensivo che aggiunge fisicità e dinamismo in attacco dopo il suo ingresso a gara in corso. Venerdì al "Penzo" la sfida di ritorno, con i rosanero che devono vincere con due reti di scarto se vogliono approdare in finale, sfidando la vincente di Catanzaro-Cremonese.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 15 (4 col Milan, 11 col Palermo)

Reti: 2 (col Milan)

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

La stagione 2023/24 termina qui, divisa fra Inghilterra e Italia. Arrivato ad Ascoli nel mercato di gennaio, era stato tenuto inizialmente in panchina come alternativa a Viviano. Gettato per la prima volta nella mischia da Fabrizio Castori, è diventato titolare a tutti gli effetti grazie a Massimo Carrera. Complessivamente ottimo il rendimento, tando da essere riuscito a mantenere la porta inviolata per quattro partite consecutive. Tuttavia la situazione era già complicata all'Ascoli che nonostante le parate del portiere sudamericano è tornato in Serie C.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 20 (10 con lo Sheffield Wednesday e 10 con l'Ascoli)

Reti subite: 25 (17 con lo Sheffield Wednesday e 8 con l'Ascoli)

Clean sheet: 6 (1 con lo Sheffield Wednesday e 5 con l'Ascoli)

- - -

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Il suo cammino a Perugia termina con tre panchine nei playoff, senza mai scendere in campo. Gli umbri escono fuori al terzo turno per mano della Carrarese. Per Bozzolan l'ultima presenza risale al 28 aprile, ultima giornata della regular season dove ha giocato 45' contro il Cesena.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Antonio Gala (Sestri Levante)

Il trequartista 19enne ha chiuso la stagione con 4 partite d'anticipo per un infortunio al menisco che l'ha portato all'operazione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

- - -

Bob Murphy Omoregbe (Sestri Levante)

Ha chiuso la sua esperienza al Sestri Levante saltando le ultime due partite. In compenso la squadra è riuscita a mantenere la categoria. Non parteciperà né ai playoff né ai playout.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13 col Fiorenzuola, 12 col Sestri Levante

Reti: 5 (4 col Fiorenzuola, 1 col Sestri Levante)

Assist: 1 (col Sestri Levante)

- - -

CALCIATORI PRESTATI ALL'ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 8 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Dopo aver saltato le ultime 10 partite per scelta tecnica, il tecnico Marco Silva gli concede 12' nella gara conclusiva di Premier League contro il Luton.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 0

- -

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Anche il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha retrocesso a riserva nelle ultime otto partite. E nelle quattro finali, compresa quella decisiva per la salvezza, non entra nemmeno in campo. Osserva a Burnley i suoi vincere la sfida decisiva che tiene la squadra in Premier League. Il bilancio è assolutamente fallimentare: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup. Tutto questo in 22 presenze. Origi si era trasferito a Nottingham nell'ultimo giorno disponibile della finestra estiva di mercato, con gli inglesi che si erano riservati un diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Che non è stato esercitato. E fa pertanto ritorno al Milan.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 22

Reti: 1

Assist: 1

- - -

Luka Romero (Almeria)

L'argentino gioca titolare la sfida contro il Maiorca, pareggiata per 2-2. 65' e un cartellino giallo per lui. La squadra è già retrocessa da tempo e resta solo un incontro prima di chiudere la stagione. Arrivato a gennaio, Romero ha avuto un inizio promettente, segnando anche due reti all'Atlético Madrid ma alla fine è stato anch'egli travolto dalla situazione complicata della squadra.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 17 (5 col Milan, 12 con l'Almeria)

Reti: 3 (tutte con l'Almeria)

Assist: 0