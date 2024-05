Gazzetta - Milan, uno tra Zirkzee e Sesko: prezzi da gioielleria e concorrenza feroce

Il fatto che il Milan comprerà un nuovo numero 9 nel corso della prossima estate, non è una novità. I rossoneri necessitano di una punta, tanto più adesso che Olivier Giroud ha confermato il suo addio ai rossoneri al termine della stagione. Al novello centravanti sarà destinato l'investimento più importante di tutti tra quelli che saranno fatti nei prossimi mesi. I nomi sul tavolo, nella prima fila di un'ipotetica griglia di partenza, sono due: Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko.

Zirkzee, che concorrenza

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan e tutte le squadre interessate a Joshua Zirkzee, attaccante che ha trascinato il Bologna in Champions League per la prima volta dopo 60 anni. avranno tempo fino a metà luglio per pagare la clausola da 40 milioni al club emiliano, di cui il 40% finirà nelle casse del Bayern Monaco come da accordi. Gli spunti sono due: i rossoblù essenzialmente non possono far altro che stare a guardare e, in secondo luogo, a fare la differenza sarà la volontà del giocatore. L'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ieri ha dichiarato: "Abbiamo un azionista talmente forte che ci consentirà di proseguire senza vendere nessuno e cercheremo di trattenere tutti. L'unico arbitro del proprio destino è Zirkzee". E il Milan sta lavorando da tempo proprio sulla volontà del giocatore, che costituisce la maggior parte della trattativa. Lo spauracchio però può essere l'accesa concorrenza che potrebbe arrivare soprattutto dalla Premier League: le sirene inglesi potrebbero richiamare l'olandese che, di base, preferirebbe un salto più soft in una big italiana invece di proiettarsi subito sul palcoscenico del miglior campionato del mondo. Tutto dipenderà da Joshua.

Sesko, prezzo alle stelle

Un altro pupillo di Moncada che è sulla lista del Milan da tempo è l'attaccante sloveno del Lipsia Benjamin Sesko. Al suo primo anno in Bundesliga, uno dei top 5 campionati europei, l'attaccante ha vissuto una stagione in crescendo che si è conclusa con sette partite consecutive in gol. Proprio grazie alla sue reti negli ultimi due mesi la sua clausola rescissoria è aumentata vertiginosamente: dalla cifra già importante di 50 milioni fino ai 65 milioni attuali. A questi ci sarebbero da aggiungere le commissioni ma soprattutto il fatto che, spiega la rosea, il Lipsia abbia già aperto i discorsi per il rinnovo di contratto per blindarlo ulteriormente. Anche qui la concorrenza grossa potrebbe arrivare dalla Premier League e potrebbe essere alimentata dalla partecipazione di Sesko a Euro 2024: l'attaccante è l'uomo di punta della Slovenia e se dovesse fare bene nella competizione continentale, gli occhi sul giocatore potrebbero moltiplicarsi.