Tuttosport - Testa a testa Fonseca-van Bommel. La società avrebbe già scelto

vedi letture

Siamo entrati nell'ultima settimana della stagione e si avvicina il momento in cui il Milan farà un passo oltre Pioli e ufficializzerà il nuovo allenatore. Ancora non si sa chi sarà la prossima guida tecnica rossonera, ciò che è risaputo, però, è che contro la Salernitana sabato sera dovrebbe essere l'ultima gara ufficiale con Pioli in carica. Intanto la lista dei nomi si è ristretta a due, come scrive Tuttosport: da una parte c'è Paulo Fonseca e dall'altra c'è Mark van Bommel.

Fonseca

Secondo quanto riportato da Tuttopsort questa mattina, il Milan avrebbe già il suo nome e sta aspettando la fine del campionato per ufficializzarlo. Il primo candidato è Paulo Fonseca che ha chiuso la stagione alla guida del Lille al quarto posto (preliminari di Champions League). Il tecnico portoghese ieri ha incontrato il club francese che, da parte sua, ha offerto il rinnovo di contratto. Sul tavolo dell'ex allenatore della Roma però c'è la proposta del Milan e anche una ricca offerta da parte del Marsiglia. Fonseca ha fatto sapere ai vertici del Lille che si prenderà qualche giorno per prendere la sua decisione, dopo riflessioni personali e con la sua famiglia. Chiaramente sullo sfondo c'è l'attesa per l'offerta ufficiale del Milan che da quando ha deciso di fare un passo oltre Pioli ha sempre mantenuto alto il gradimento per l'allenatore lusitano. Tutto dovrebbe risolversi comunque all'inizio della prossima settimana.

Il ritorno di van Bommel

Fonseca, però, non è l'unico candidato forte dalle parti di Casa Milan. Il secondo candidato forte è Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero che con il Milan ha vinto uno scudetto, che chiude tra pochi giorni un'esperienza biennale all'Anversa che lo ha portato l'anno scorso a vincere campionato, coppa e supercoppa e quest'anno a giocare in Champions League. Lo sponsor principale di van Bommel si chiama Zlatan Ibrahimovic che già fu decisivo con Adriano Galliani quando l'olandese approdò al Milan da calciatore. Come detto, la sensazione è che il Milan abbia già deciso e si tratta solamente di aspettare la conclusione di tutti i campionati. Nelle ultime ore è tornato in voga con forza anche il nome di Roberto De Zerbi, che ha concluso in maniera consensuale il suo rapporto con il Brighton: al momento l'italiano non sembra rientrare nei piani della dirigenza rossonera.