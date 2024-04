Finché non ci saranno le firme... Il Milan può sorpassare la Juve per Thiago Motta?

Fin quando non ci sono le firme nulla è mai sicuro nel calciomercato: sarà così anche per Thiago Motta e la Juventus? Vedremo. La questione, ad oggi, è la seguente: l'allenatore del Bologna, impegnatissimo, proprio con la Juve come rivale, nella corsa Champions, avrebbe raggiunto un accordo verbale con John Elkaan, senza, però, giungere alla stretta di mano definitiva.

È in questa mancanza che può inserirsi il Milan? Il club rossonero, dopo aver rallentato su Julen Lopetegui anche per la roboante protesta della tifoseria milanista al gran completo, sta vagliando e vaglierà nei prossimi giorni tutte le altre opzioni disponibili per la sostituzione di Stefano Pioli. Tra queste vi è certamente - e da tempo - anche Thiago Motta, rivelazione con il Bologna e praticamente perfetto, per stile di gioco e mentalità, per dare nuova linfa al profetto rossonero targato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.Ci sarà, ovviamente, da superare la concorrenza della Juventus, impegnata, però, con il difficilissimo addio a Massimiliano Allegri, bramato ancora in bianconero dalla parte più calda della tifoseria e ancorato alla sua panchina da un contratto faraonico fino al giugno 2025 da 9 milioni di euro netti; a ciò si aggiunge l'ulteriore spesa per il lodo Cristiano Ronaldo, al quale la Juve è stata di recente condannata al versamento di 9,7 milioni di euro nella controversia degli stipendi arretrati. In tutto questo caos, chissà che il Milan non riesca a piazzare il clamoroso sorpasso. D'altronde, finché non ci saranno le firme...