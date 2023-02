CorSport - Il Milan ha vinto: tre punti cruciali che danno ossigeno. Ma c'è ancora molto da lavorare...

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan ha vinto. Questa breve e semplice frase non risuonava nelle pagine dei giornali da più di un mese, da inizio gennaio quando il Milan sconfisse la Salernitana nella prima gara del 2023. Ieri con il Torino ci ha pensato un colpo di testa di Olivier Giroud a regalare ai rossoneri tre punti agognati, sporchi e di sofferenza ma che devono essere fondamento di ripartenza. Nonostante questo, ci sarà ancora tanto da lavorare.

Poco rischio

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, con il nuovo assetto della difesa a tre, il Milan sembra aver trovato davvero maggiore compattezza difensiva che, ieri, ha permesso alla squadra di Pioli di trovare un clean sheet che mancava da tempo immemore. Il Torino ha disputato sicuramente una buona partita ma, di fatto, le occasioni dei granata sono state solamente due: uno scivolone di Simon Kjaer coperto da Tatarusanu e un colpo di testa su angolo di Singo uscito di un soffio poco dopo la rete di Giroud. Già, Giroud: il bomber francese è tornato al gol e con lui è tornato il suo connazionale Theo Hernandez che gli ha confezionato un assist al bacio, innescando ricordi dal sapore Mondiale. Chi invece ancora sembra un po' ingolfato pare Rafael Leao che anche ieri ha fatto fatica a mettere le marce alte che lo hanno contraddistinto sia nella passata stagione che nella prima parte di quella in corso ma che, al momento, non riesce più a inserire.

Ritrovare identità

Il Milan ha vinto ed era quello di cui aveva bisogno. Non serviva bel gioco, una gara dominata o chissà cosa. Servivano i tre punti e sono arrivati. Chiaramente però, con la Champions all'orizzonte e impegni importanti in campionato con Monza e Atalanta, bisogna anche iniziare a chiedersi come riuscire a dare equilibrio a questo nuovo schieramento con cui i rossoneri scendono in campo. La solidità difensiva, come detto, sembra essere migliorata ma manca un po' di collante fra i reparti e, di fatto, la manovra offensiva ne risente un po'. Il Milan è andato in crisi di identità e ora sta cercando di capire chi è davvero: Pioli dovrà cogliere il buono di queste due prime partite a tre dietro e capire come riuscire a tornare a dominare il gioco anche con questo assetto e mantenendo compattezza difensiva. Ma intanto i rossoneri respirano aria fresca dopo settimane pesanti e oscure di vuoto: e va bene così.