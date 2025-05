live mn Maignan: "Siamo in un buon momento. Abbiamo tanta fame, vogliamo vincere questo trofeo"

Conosci tutto della squadra di cui sei capitano. Conosci l'anima, i momenti difficili. Quanta voglia avete per riuscire a portare a casa questo trofeo?

"Abbiamo tanta fame perché vogliamo portare questo trofeo a casa nostra, per tutti i milanisti, e sappiamo quanto è importante giocare le finali e vincere i trofei per il Milan".

Sei al Milan da tanti anni: ci racconti l'umore della squadra?

"Noi sappiamo che domani è una giornata importante per questa stagione, per questo momento, anche per il Milan perché possiamo scrivere una pagina di storia del club. Ma non dobbiamo avere troppe pressioni, dobbiamo mantenere il sangue freddo che ci ha permesso di arrivare fino ad oggi. Certo che siamo concentrati per dare il massimo domani, ma senza fare un altro gioco che sappiamo".

Pensi che questa difesa a 3 sia più utile per la squadra, che dia più sicurezza e tranquillità, o è invece perché è migliorata la condizione fisica?

"Ho sempre fiducia, che giochiamo a 2, 3, a 1. Ho sempre fiducia nei miei compagni. Ci sono dei momenti dove il vento gira a favore e se anche mettiamo 9 giocatori dietro il vento ci tira contro possiamo prendere gol. Adesso siamo in un momento buono e dobbiamo approfittare e continuare così perché non è stato sempre così".

Avete consapevolezza che la stagione è stata difficile ma domani può essere la serata che cambia il morale

"Sinceramente tutto quello che è successo prima non conta più. Conta solo domani, e domani dobbiamo essere focalizzati su questa partita, non pensare al passato, non pensare a quello che abbiamo fatto 3 giorni fa, non pensare alla partite che arriveranno contro Roma e Monza. Dobbiamo solo pensare alla partita di domani. È certo che se vinciamo è positivo, quindi l'unico obiettivo è pensare a quello che possiamo gestire domani".

Questo è l'unico trofeo italiano che le manca.

"Per me, come per chiunque ha fame di vittorie, è importantissimo vincere ogni trofeo".

