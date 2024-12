CorSport - Il Milan si rilancia in classifica e Fonseca risale

Il successo contro l'Empoli potrebbe seriamente rilanciare il Milan in classifica. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che i segnali da San Siro sono stati positivi, con la formazione di Paulo Fonseca che per la prima volta in stagione ha dimostrato di essere squadra, gestendo ed amministrando gioco e ritmi della partita come non aveva mai fatto fino ad oggi.

In più il Diavolo ha dimostrato di giocare meglio con un centrocampista in più, come confermato anche dall'allenatore lusitano, che nel post partita si è mostrato essere molto contento della prestazione dei suoi: "Abbiamo vinto 3-0 ma avevamo la possibilità di fare 6-7 gol e dobbiamo migliorare questo. Ma ovviamente sono molto soddisfatto della squadra".

SECONDO CLEAN SHEET CONSECUTIVO - Dopo quello di settimana scorsa in occasione della sfida contro la Juventus, il Milan è riuscito a tenere per la seconda volta consecutiva la porta di Mike Maignan inviolata. C'è da dire, però, che il portiere francese non è stato praticamente mai realmente chiamato in causa, complice anche la bravura della difesa rossonera nel condere poco o nulla all'attacco dell'Empoli, arrivato a San Siro con l'intento di fare male.

In merito alla prestazione della sua retroguardia, Paulo Fonseca ha detto "Eravamo in sicurezza difensivamente, non ho mai sentito la squadra in pericolo. È importante avere questa sicurezza per attaccare poi meglio". Merito di questa sicurezza la presenza nei due di difesa di Matteo Gabbia, sempre più leader di una difesa alla quale riesce a dare stabilità.