ESCLUSIVA MN - Mehmet Aydin: "Thiaw? Ricorda Matip e Jérôme Boateng. È forte e ha la mentalità giusta, alla fine s'imporrà anche al Milan"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Mehmet Aydin, centrocampista dello Schalke 04, ex compagno e amico del difensore rossonero Malick Thiaw. Queste le parole sul numero 28 del Milan.

Ciao Mehmet, parlaci di Malick Thiaw, tuo ex compagno di squadra allo Schalke 04 che al Milan sta giocando pochissimo.

"Conosco Malick da 10 anni, è uno dei miei migliori amici. Non ero sorpreso quando passò al Milan. Magari attualmente non sta giocando ma io sono convinto che s'imporrà. Qui allo Schalke 04 dimostrò di avere qualità importanti e poi lui stesso conosce il suo valore. Andare al Milan è stato il passo giusto."

Quale difensore ti ricorda?

"Qui tanti lo paragonano a Joel Matip perché è alto e con un ottimo fisico come il difensore del Liverpool. Ma ricorda anche Jérôme Boateng."



Alla fine riuscirà ad imporsi al Milan?

"Io sono convinto che ce la farà. Ho giocato tanto tempo insieme a Malick e posso garantirvi che ha talento, s'impegna molto per svilupparlo e possiede anche la mentalità giusta."



Vi siete sentiti ultimamente?

"È uno dei miei migliori amici, parliamo tutti i giorni. So che da sempre tutto per farcela."



Mentalmente come sta? È la quinta scelta nelle gerarchie di Pioli dopo Tomori, Kalulu, Kjaer e Gabbia...

"Sapeva già prima che fosse stato difficile ritagliarsi il suo spazio. Ma ha accettato e come ho già detto, primo o poi, il mio amico s'imporrà al Milan."