ESCLUSIVA MN - Pellegatti: "Al sorteggio mi è battuto il cuore: il Milan sa come funziona in Champions. Rinnovo Leao casa in costruzione"

© foto di Antonio Vitiello

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it.

Che gara ti aspetti in Champions League?

"Se il Napoli avesse perso 1-0 col Milan ci può stare, ma col 4-0... L'inizio della partita sarà decisivo, perché se il Milan trasforma i primi minuti di mercoledì nel terzo tempo di Napoli-Milan del 2 aprile, allora al Napoli potrebbero sorgere dei problemi. Lo 0-4 potrebbe influire. Poi può anche succedere che sia il Napoli a pungere e allora le cose cambiano. Ipotizzare l'andamento della partita è difficile".

Nei due confronti col Napoli, comunque, il Milan non ha mai sfigurato...

"Non so come finirà questa sfida, ma al sorteggio mi è battuto il cuore. Ho visto una strada, non in discesa, però avere City, Real o Bayern... vabbè, partecipiamo. È lo stesso battito del cuore che hanno avuto i tifosi di Inter, Benfica e Napoli eh... Il Milan ai quarti è pericolosissimo, perché sa come funziona. L'Inter ha fatto il triplete, chapeau, ma solo una volta... Il Milan non ha mai fatto il triplete, ma ha fatto tantissime semifinali. Maldini ne sa".