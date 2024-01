Gazzetta - Da Kiwior e Lenglet a Brassier: sono ormai piste chiuse. Tentativo Milan per Demiral, ma l'Al-Ahli non apre al prestito

Per settimane si è parlato di un Milan molto attivo sul mercato per cercare un difensore centrale da regalare a Stefano Pioli visti i lunghi infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori. Alla fine però questo rinforzo non arriverà, a meno che non esca qualche clamorosa occasione in questi ultime ore di mercato invernale (giovedì alle 20 la chiusura).

PISTE CHIUSE - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, in queste settimane i rossoneri hanno provato a trattare diversi difensori, ma, per motivi diversi, sono tutte operazioni che non sono andate in porto: il primo grande obiettivo è stato Jakub Kiwior, ma l'Arsenal non ha mai aperto al prestito. Poi in cima alla lista del Milan è andato Clément Lenglet, ma trovare un accordo sarebbe stato complicato visto che al momento il francese è in prestito dal Barcellona all'Aston Villa. Per giorni si è parlato poi dell'opzione Lilian Brassier, il quale ha aspettato con ansia una chiamata dai dirigenti di via Aldo Rossi, ma la richiesta del Brest da 12-15 milioni di euro è sempre stata considerata troppo alta dal club milanista.

ULTIMO TENTATIVO - Tutte queste sono ormai piste chiuse, mentre un ulteriore tentativo verrà fatto nelle prossime ore per Merih Demiral, difensore dell'Al-Ahli che ha un passato in Italia con le maglie di Juventus e Atalanta. Si tratta però anche questo di un affare molto complicato che difficilmente andrà in porto perchè il club arabo non apre al prestito, vale a dire la formula chiesta dal Milan. E così, salvo clamorosi colpi di scena, la difesa rossonera resterà questa fino al termine della stagione, con la speranza di recuperare il prima possibile gli infortunati Thiaw, Tomori e Kalulu.