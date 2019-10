Gazzetta - Gigio leader di questo Milan, ma resta il nodo del rinnovo

In estate, Zvonimir Boban aveva incoronato Gianluigi Donnarumma come un leader di questo Milan e ora anche i fatti gli stanno dando ragione: Gigio non è mai stato un grande chiacchierone, ma sa farsi ascoltare dai suoi compagni e, nonostante i suoi 20 anni, è ormai diventato uno dei senatori della squadra rossonera. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che la sua leadership ha radici lontane.

MATURAZIONE - Le polemiche di due anni fa per il rinnovo del contratto lo hanno certamente aiutato in questo perchè le ha superate imponendosi anche al suo agente, Mino Raiola, per rimanere al Milan, cioè la sua squadra del cuore. All'inizio non è stato facile e pure il suo rendimento ne ha risentito, ma quella vicenda lo ha certamente aiutato a crescere e a maturare, trasformandolo nel grande portiere che è ora. Gigio è tra i portieri più forti in Italia e in Europa, è il titolare anche della Nazionale italiana ed è diventato anche un grande para-rigori.

NODO CONTRATTO - Il suo contratto con il club di via Aldo Rossi scade nel 2021 e quindi presto sarà di nuovo il momento di sedersi al tavolo con la dirigenza milanista per discutere del rinnovo. Sempre secondo la Rosea, al momento è complicato immaginare che le parti trovino un accordo: si parte infatti da una base molto alta visto lo stipendio di Gigio e Raiola non è tipo da accettare per i suoi assistiti ingaggi spalmati o altre soluzioni al risparmio. A Donnarumma non mancano certamente gli estimatori in giro per l'Europa e, nonostante la sua leadership al Milan, il suo futuro rischia di essere lontano da Milanello.