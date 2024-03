Gazzetta - Giroud verso la Mls. Milan, due nomi per sostituirlo: Zirkzee e Sesko

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Olivier Giroud con il Milan. Una decisione definitiva sul suo futuro la prenderà più avanti, probabilmente a maggio, ma il francese è molto tentato da provare un'ultima grande esperienza nella Mls americana. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta Sportiva che aggiunge che ci sono due città che sono pronte ad accoglierlo, vale a dire New York e Los Angeles.

SCELTA PER LA FAMIGLIA - La sempre più probabile scelta di lasciare il Milan è dettata soprattutto dalla volontà di Giroud di regalare una nuova esperienza di vita alla sua famiglia: "A fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione. Da calciatore e da padre di famiglia" aveva dichiarato qualche settimana fa in merito al suo futuro. La sua priorità è la famiglia e nella sua testa c'è la convinzione che una nuova avventura negli Stati Uniti potrebbe fare bene ai suoi figli.

CHI AL SUO POSTO? - Se il francese dovesse andare via, è chiaro che il Milan dovrà prendere un sostituto e i nomi in cima alla lista dei dirigenti di via Aldo Rossi sono quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia. Il primo non è un 9 classico, ma è un attaccante più tecnico e creativo dello sloveno che invece è un centravanti più fisico. Entrambi hanno un costo importante, ma non è un mistero che il club rossonero sia pronto a fare un grosso investimento in attacco nel prossimo mercato estivo. Altri profili che piacciono al Diavolo sono quelli di Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lilla e Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona.