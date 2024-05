Gazzetta - Mendes sponsorizza Conceiçao: al Milan piace. Sergio lascerebbe il Porto

Nella girandola di nomi che stanno uscendo nelle ultime settimane per il posto sulla panchina del Milan, nelle ultime ore è emerso rispetto agli altri quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Sergio Conceiçao, da sette stagioni allenatore del Porto. Un profilo che è sempre stato scritto nella lista rossonera e che starebbe guadagnando posizioni anche grazie al lavoro dell'agente Jorge Mendes.

Può salutare

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, al termine di questa stagione Sergio Conceiçao potrebbe veramente lasciare il Porto. Il portoghese è molto legato al club, con cui ha giocato anche in due occasioni distinte da calciatore, e negli ultimi sette anni lo ha portato ad alzare dieci trofei di cui tre campionati. Ultimamente però le pressioni si sono fatte sentire: quest'anno arriverà terzo con grande margine dallo Sporting primo della classe e in Champions scotta l'eliminazione ai rigori per mano dell'Arsenal agli ottavi. In più i dragoes stanno vivendo uno scossone epocale a livello societario. Dopo decenni è cambiato il presidente: lo storico Pinto da Costa è stato battuto dall'emergente ed ex tecnico Andrè Villas Boas. Senza dubbio Conceiçao sarebbe rimasto con da Costa: era già stato firmato un accordo fino al 2028. Senza il vecchio presidente le cose cambiano e può partire. Si incontrerà a inizio settimana prossima con Villas Boas ma la sensazione in Portogallo è più quella di una separazione che di un proseguimento insieme.

Mendes al lavoro

E così nelle ultime ore il nome di Conceiçao ha preso quota nella board del Milan. E questo anche grazie al lavoro dell'agente Jorge Mendes che si è messo all'opera considerando il possibile addio al Porto. Il procuratore lo ha proposto al Diavolo che, da parte sua, aveva già inserito Conceiçao nella lista dei candidati e ora analizza la situazione con interesse. Si tratta di un allenatore molto esperto, soprattutto in Europa, capace di vincere e di gestire calciatori esperti e talenti emergenti. Il Milan si prenderà un po' di tempo perché dopo l'affaire Lopetegui non vuole affrettare le cose e fare la scelta più oculata possibile, anche tenendo conto dell'umore della piazza e soprattutto della Curva che nell'ultima settimana si è esposta come mai aveva fatto nelle ultime stagioni, per due volte. Da parte di Conceiçao, se il Milan chiamasse sarebbe disposto ad ascoltare e anche a lasciare il Porto. Il suo passato in nerazzurro incide poco, è più legato alla Lazio. Tra gli altri candidati rimangono in lizza Paulo Fonseca, Roberto Martinez, Mark van Bommel e Roberto De Zerbi.