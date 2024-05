esclusiva mn C.Tissone: "Conceicao allenatore intenso e preparato, al Milan può fare bene per la sua mentalità"

Sembra chiudersi il cerchio sul casting per il prossimo allenatore del Milan, con il nome di Sergio Conceicao del Porto attualmente in vantaggio sugli altri. Per parlare del tecnico lusitano, che in Italia ha giocato con le maglie di Lazio, Parma ed Inter la redazione di MilanNews.it ha intervistato Cristian Tissone. Queste le sue dichiarazioni:

Hai visto tante partite del Porto di Conceicao, sei stato anche compagno di squadra con il figlio. Che allenatore può essere per il Milan? “Sono al corrente che Conceicao sia in uscita dal Porto per diversi motivi. Sicuramente è un allenatore molto intenso e preparato. Ho un amico che sta giocando ora nel Porto che è Zaidu Sanusi, terzino sinistro. Vedo le sue partite, è un calcio molto dinamico e propositivo. In questa stagione non ha raccolto i frutti del suo lavoro, ma sicuramente se va al Milan ha tutte le carte in regola per fare bene, soprattutto per la sua mentalità”.

È un allenatore leader, uno di quelli che può prendere subito le chiavi dello spogliatoio? “Voi italiani lo conoscete tanto come calciatore perché ha giocato nella Lazio e all’Inter. Ho avuto modo di confrontarmi con amici che hanno giocato con lui nello Standard Liegi, mi hanno detto che già da calciatore era un leader, prendeva in mano la squadra in tante situazioni. Anche questo l’ha portato a fare l’allenatore ad alti livelli, l’ha dimostrato lungo la sua carriera”.

Il suo modo di giocare si adatta bene alla rosa del Milan? “Sicuramente i giocatori che ci sono ora al Milan potranno adattarsi al suo modo di giocare. Bisogna vedere anche che mercato farà il Milan. Nei suoi anni al Porto le ali sono state molto importanti per il suo gioco, mi viene in mente Luis Diaz: è Sergio Conceicao che gli ha fatto fare il salto di qualità. Credo che sarà un ruolo molto importante per lui”.

Che impatto potrà avere su Leao? “Mi auguro che possa far esprimere tutto il potenziale che ha Leao, secondo me è un grandissimo giocatore. Sappiamo che quando è al massimo ci fa divertire, speriamo che con Conceicao possa avere questo rendimento in più partite possibile all'anno".

di Pietro Mazzara.