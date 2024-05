Tuttosport - Ibra lo sponsor di Motta. Ma la Juventus parte favorita

In casa Milan i discorsi e le congetture su chi sarà il prossimo allenatore, e l'erede di Stefano Pioli, continuano senza sosta. Con la Champions League acquisita e il secondo posto solo da difendere, le quattro partite finali del campionato rossonero sembrano interessare poco alla piazza rossonera. Tra i tanti nomi fatti in questi ultimi giorni, nelle ore più recenti è risalito in quota il nome di Thiago Motta.

Come ricorda questa mattina l'edizione cartacea di Tuttosport, il profilo di Thiago Motta è stato uno dei primissimi che il Milan ha seguito nel corso di questa stagione, specialmente nel mese di dicembre quando si parlava di un possibile esonero di Stefano Pioli dopo l'eliminazione in Champions e una serie di risultati deludenti in campionato. C'erano stati anche dei contatti veri e propri, anche se solo per pura informazione. Poi nel 2024 il Milan ha oggettivamente cambiato passo, almeno fino a inizio aprile, il mese che poi ha rigettato tutto in discussione e ha messo Pioli sull'orlo del baratro. In favore dell'arrivo di Motta, che così bene sta facendo con il Bologna, ci sarebbe soprattutto Zlatan Ibrahimovic che si presenterebbe come sponsor principale: i due hanno giocato insieme al Psg e sono molto amici, una relazione che potrebbe essere molto fruttuosa, in tal senso.

L'ostacolo più grande per il Milan sulla pista Thiago Motta, però, è la Juventus. Secondo le indiscrezioni Giuntoli e la dirigenza bianconera avrebbero approfittato del momento positivo dei rossoneri in campionato per prendere contatti con il tecnico italo-brasiliano e ottenere il suo gradimento per la prossima stagione. Dunque il Diavolo si trova in questo momento in una posizione di svantaggio e la dirigenza dovrà mettersi al lavoro per insinuare il dubbio nella mente di Motta con un'offerta, non tanto economica, quanto di progetto più valida di quella della Juventus. In ogni caso i rossoneri si cautelano con una lunga lista di possibili alternative. Attualmente i nomi più caldi sarebbero quelli portoghesi: da una parte Paulo Fonseca e dall'altra Sergio Conceiçao. Sullo sfondo rimane forte anche la candidatura dell'ex centrocampista rossonero e tecnico dell'Anversa Mark van Bommel, che lascerà i belgi al termine della stagione. Il nome ancora non si sa, ciò che è certo è che il Milan non può perdere molto altro tempo...