CorSport - Infortuni e rinnovo: il Milan potrebbe monetizzare con Maignan

vedi letture

Tra le tante questioni che potrebbero affollare l'estate rossonera, oltre alla scelta dell'allenatore e quella del nuovo centravanti, c'è quella relativa al futuro di Mike Maignan, tra una condizione fisica non sempre impeccabile nelle tre stagioni passate all'ombra della Madonnina e un accordo non semplice da trovare per il rinnovo di contratto.

+39

La stagione di Mike Maignan è stata particolare: un saliscendi tra ottime prestazioni, diverse defaillances e i soliti infortuni. Ed è proprio la tenuta fisica che inizia a far riflettere il Milan, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport. In tre stagioni complessive, il francese ha saltato la bellezza di 39 partite complessive a causa di infortuni: praticamente un intero campionato. Chiaro che quest'anno l'assenza è stata ammortizzata da un Marco Sportiello che si è fatto sempre trovare pronto ma è una situazione a cui va posto un freno. Però, con il portiere che è arrivato a 29 anni e l'ennesimo stop in questo finale di stagione, i rossoneri iniziano anche a ragionare sul futuro del proprio portiere. Tra Genoa e Cagliari si aggiungeranno altre due gare saltate e probabilmente anche contro Torino e Salernitana, visto l'Europeo che inizierà poco dopo in cui Maignan vuole essere protagonista, il francese non sarà a disposizione di Stefano Pioli.

Rinnovo

Un'altra questione impellente è quella del rinnovo di contratto. Attualmente l'accordo con il Milan scade nel 2026, ovvero tra due stagioni. Il portiere percepisce un ingaggio di circa 2.5 milioni ma in questi anni si è affermato come un top player per i rossoneri, sia a livello tecnico che a livello carismatico, e soprattutto come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Per questo nei primi discorsi tra l'entourage del giocatore e la dirigenza rossonera, la richiesta del giocatore è di 7 milioni di euro, uno stipendio "alla Leao" che dal maggio scorso è il calciatore più pagato della rosa del Diavolo. Il Milan vorrebbe sì trattenere il giocatore riconoscendogli un importante aumento ma giocando al ribasso. Proprio per questo motivo, non è da escludere che quest'estate il Milan possa considerare, se le contrattazioni non dovessero decollare e considerate le tante gare saltate da Maignan in stagione, la cessione di Mike Maignan per monetizzare, un po' come era successo l'anno scorso con Sandro Tonali.