Gazzetta - Ibra sempre più centrale nel progetto Milan. Avanti con Kirovski e la seconda squadra

Sarà un ruolo tutto nuovo per lui dopo una lunghissima carriera da calciatore, ma più passano i giorni e più Zlatan Ibrahimovic sta diventando centrale nel progetto Milan di RedBird e di Gerry Cardinale. D'altronde le parole del proprietario rossonero erano state piuttosto chiare: "Zlatan ha l’autorità per essere la mia voce con tutti. Nessuno vuole vincere più di me ma molti perdono la razionalità quando si tratta di vincere, io no: per questo mi serve che Zlatan parli con i giocatori e mi permetta di gestire il club mettendo da parte il coinvolgimento emozionale".

NUOVO RUOLO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, lo svedese, nominato qualche mese fa Senior Advisor di RedBird e del Milan, si divide tra Casa Milan (ha partecipato anche a strategie a tema commerciale, dando la sua opinione), Milanello e il Vismara, vale a dire la casa del settore giovanile milanista. Ibra sta studiando il suo nuovo ruolo: "Mi piace questa responsabilità, voglio dare il più possibile al club. Mi sto trovando bene" le sue parole pronunciate qualche giorno fa a Gedda dove ha seguito il Gran Premio di Formula 1.

KIROVSKI E SQUADRA B - E la prima decisione concreta targata Ibrahimovic potrebbe essere l'ingresso in società di Jovan Kirovski, ex dirigente che ha portato lo svedese ai Los Angeles Galaxy qualche anno fa. Non è ancora ben chiaro quale sarà il suo ruolo nel Milan, da capire se farà il dirigente per la prima o la seconda squadra che il club di via Aldo Rossi punta ad iscrivere al prossimo campionato di Serie C. La volontà è forte, ma sarà necessario aspettare la fine di questa stagione per capire se questo progetto potrà diventare realtà.