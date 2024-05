Milan-Genoa, formazioni ufficiali: squadra a trazione anteriore. In difesa Gabbia preferito a Thiaw

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, partita valida per la 35ª giornata di Serie A.

I rossoblù, col successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Cagliari, sono già aritmeticamente salvi. Milan che ha la possibilità di consolidare il secondo posto e ufficializzare la qualificazione in Supercoppa italiana. Basterà vincere per chiudere ogni discorso, considerando che i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti col Bologna.

Sportiello confermato tra i pali al posto dell'infortunato Maignan; Tomori e Théo che scontano il turno di squalifica e tornano in campo; Gabbia preferito a Thiaw al centro della difesa e Florenzi al posto di Calabria, ancora squalificato. Un cambio a centrocampo rispetto la sfida di Torino con Bennacer che si riprende la maglia da titolare mentre davanti Pioli osa dando la chance dal 1' a Chukwueze, accentrando Pulisic e confermando Leao. Davanti confermato Giroud in una delle sue ultime partite in rossonero. In panchina si rivedono Kalulu (assente dal 17 marzo contro il Verona) e Pobega che non era tra i convocati dallo scorso 17 dicembre, quando giocò e si infortunò contro il Monza. Diversi i Primavera chiamati, come Nava, Torriani, Zeroli, Bartesaghi e Sia.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud. A disp. Nava, Torriani, Adli, Okafor, Kalulu, Thiaw, Caldara, Pobega, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi, Sia. All. Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. A disp. Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Haps. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

ASSISTENTI: Vivenzi e Capiti.

IV UOMO: Ferrieri Caputi.

VAR: Serra.

AVAR: La Penna.