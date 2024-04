Gazzetta - Ibra, tocca a te: dalla scelta dell'allenatore al mercato, il ruolo centrale di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic, da quando è tornato al Milan con il ruolo di Senior Advisor di RedBird e del club rossonero, sta diventando sempre più centrale nel progetto di Gerry Cardinale. E lo svedese avrà un ruolo fondamentale anche nei prossimi mesi per quel che riguarda sia il mercato estivo che, prima ancora, la scelta del nuovo allenatore che sostituirà Stefano Pioli sulla panchina milanista.

MERCATO ESTIVO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la campagna acquisti del Diavolo si concentrerà prima di tutto sulla ricerca di un nuovo grande centravanti che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud che a fine campionato saluterà e andrà a giocare al Los Angeles FC. Da grande ex attaccante, Ibra avrà voce in capitolo per scegliere il giocatore giusto su cui fare un investimento importante: il suo candidato forte è Joshua Zirkzee del Bologna.

NUOVO ALLENATORE - Ma prima del mercato, c'è un'altra decisione ancora più importante da prendere, vale a dire a chi affidare la panchina del Milan. I nomi che circolano sono tantissimi e tra questi c'è anche quello di Mark van Bommel, attuale tecnico dell'Anversa ed ex compagno di squadra di Zlatan in rossonero. Come in tutte le questioni del club di via Aldo Rossi, l'ultima parola spetterà ovviamente al proprietario Gerry Cardinale, il quale però si fida assolutamente del giudizio dello svedese che avrà quindi un ruolo fondamentale nella scelta del nuovo tecnico.