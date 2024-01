Gazzetta - Il Milan del futuro: nessuno è incedibile, Tonali docet. I nuovi saranno confermati

vedi letture

Domani si concluderà il mercato invernale, ma il Milan pensa già alle strategie dell'estate. I rossoneri sono in una posizione tale per cui lo scudetto è troppo lontano e le pretendenti a un posto Champions sono a distanza di sicurezza. La Gazzetta dello Sport ne ha approfittato di questo momento per cominciare a fare delle valutazioni sul mercato rossonero in uscita, da luglio in poi.

L'insegnamento di Tonali

Come scrive la rosea, e questo sarà l'aspetto su cui verosimilmente ruoterà tutto il mercato estivo del Milan, la vicenda del trasferimento di Sandro Tonali insegna che nessuno è incedibile. Questo non vuol dire automaticamente che la dirigenza rossonera voglia vendere per forza uno dei suoi big ma significa che se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, per club e giocatore come era stata quella del Newcastle l'anno scorso, il Milan farebbe fatica a blindare i suoi pezzi pregiati. In questo senso i giocatori "in pericolo" sono soprattutto quattro: Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao e Fikayo Tomori. Lo spauracchio più grande si chiama PSG che ha già espresso il proprio interesse per i francesi e Leao. Anche il Bayern Monaco è una minaccia: i tedeschi potrebbero essere interessati a Maignan per il dopo Neuer ma anche a Tomori. Il risvolto positivo della medaglia è che in via Aldo Rossi si guadagnerebbe liquidità per completare le operazioni in entrata, su tutte un nuovo attaccante.

Nuovi che saranno vecchi

Chi riceverà sicuramente la conferma del club sono la stragrande maggioranza dei nuovi arrivati la scorsa estate che, per questo motivo, diverranno "vecchi". Su tutti si sta parlando di Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders che fin da subito sono entrati nei meccanismi rossoneri e sembrano essersi anche inseriti bene nell'ambiente rossonero. Chi deve aspettare quale sarà la sua sorte è Luka Jovic, il cui destino dipenderà molto dalle scelte di Olivier Giroud: se il francese rimarrà un altro anno, il serbo potrebbe non essere rinnovato; se il francese decierà di salutare Milano, le possibilità per il serbo si alzerebbero. Nel reparto difensivo il futuro di Gabbia e Florenzi è un'incognita mentre quello di Simon Kjaer, che andrà in scadenza, sembra essere lontano da Milanello. Tra i nuovi si aspettano risposte da Noah Okafor, che ha fatto bene quando schierato ma ha avuto poca continuità, e soprattutto da Samuel Chukwueze che non ha per nulla convinto fino a oggi.