Gazzetta - Milan, Cardinale è a Milano: oggi incontra Furlani, Moncada e Ibra per parlare del nuovo allenatore

In vista del derby di questa sera, Gerry Cardinale è sbarcato a Milano nelle scorse ore. Il numero uno di RedBird non è però qui solo per la partita, ma anche per altre questioni che riguardano ovviamente sempre il club rossonero, in primis la questione del nuovo allenatore dato che l'addio di Stefano Pioli a fine stagione è ormai scontato.

NUOVO ALLENATORE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, prima di recarsi a San Siro per la sfida contro l'Inter, Cardinale avrà una serie di incontri con gli uomini chiave del Milan: dall'ad Giorgio Furlani al dt Geoffrey Moncada, oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic, suo uomo di fiducia nella società di via Aldo Rossi. Si parlerà di tante cose, ma chiaramente la priorità sarà discutere del futuro della panchina del Diavolo. Anche perchè l'ultima parola spetta proprio al manager americano. I nomi che circolano sono sempre diversi: quello che al momento viene fatto con maggiore insistenza è quello di Julen Lopetegui, tecnico spagnolo che tra l'altro ha già avuto un incontro con Cardinale. Ci sono anche altri candidati, come per esempio Fonseca, ex Roma ora al Lille.

QUESTIONE STADIO - Ma la giornata di Cardinale non avrà al centro di ogni discorso solo la questione allenatore: è possibile infatti che il numero uno di RedBird possa vedere anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano, per fare il punto sullo stadio. Intanto, nei giorni scorsi, a San Donato è partito l'accordo di programma, ma ci sono decisioni da prendere sulla struttura esterna dell'impianto, forse sui naming rights.