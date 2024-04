Gazzetta - Milan, derby con l'Inter per Zirkzee: i rossoneri gli possono garantire la titolarità. E hanno carta Saelemaekers da giocarsi...

Non è un mistero che il Milan farà un grande investimento in attacco durante l'estate, così come non è un mistero che in cima alla lista dei rossoneri ci sia Joshua Zirkzee del Bologna. Il Diavolo ha iniziato a muoversi da diverso tempo, ma negli ultimi giorni anche l'Inter sembra aver messo gli occhi sull'attaccante olandese e quindi si prospetta un derby di mercato.

MAGLIA DA TITOLARE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan, a differenza dei nerazzurri, potrebbe offrire a Zirkzee una maglia da titolare indiscusso e un ruolo da assoluto protagonista (all'Inter, invece, partirebbe sicuramente dietro a Lautaro Martinez e Thuram). La richiesta economica del Bologna è importante: 60 milioni di euro. Ma il club di via Aldo Rossi ha una carte importante da giocarsi, vale a dire Alexis Saelemaekers, esterno attualmente in prestito ai rossoblu che viene valutato una decina di milioni e che potrebbe entrare nell'operazione. Per Joshua pronto invece un contratto da 4 milioni a stagione.

LE ALTERNATIVE - Naturalmente il Milan ha anche altre idee per l'attacco perchè, si sa, nel calcio è fondamentale avere dei piani B visto che Zirkzee piace molto anche in Premier League (Arsenal, Aston Villa e Manchester United). Tra le alternative c'è per esempio Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda con cui il Diavolo nelle ultime settimane ha rafforzato i contatti, e occhio sempre alle piste che portato a Sesko del Lipsia e a David del Lille.