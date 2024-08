Gazzetta - Milan forza cinque: Vos altro talento per Fonseca

Quando nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana Zlatan Ibrahimovic ha detto che il calciomercato chiudeva quando diceva lui non scherzava, anche perché starebbe andando proprio così. Il Milan è infatti al lavoro per regalare a Paulo Fonseca il quinto rinforzo di quest'estate, il giovane 19enne dell'Ajax Silvano Vos, che secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe un investimento perfettamente in linea con la strategia del club: individuare talenti in giro per l'Europa e valorizzarne le qualità a San Siro.

VOS IN ROTTURA CON L'AJAX: CI PENSA IL MILAN - Dopo aver portato a Milanello tutti i giocatori che servivano, ovvero Pavlovic, Emerson Royal, Fofana e Morata, il Milan si starebbe ora dedicando al calciomercato delle opportunità in questi ultimi 9 giorni, con Silvano Vos che rientrerebbe in questa categoria. Alla dirigenza del Diavolo piace tanto il profilo del centrocampista oranje, che nonostante la giovane età gode già di diverse presenze con la prima squadra dell'Ajax. Dalla parti di Amsterdam di lui parlano un gran bene, ma i rapporti fra le parti si sarebbero incrinati per via del trattamento che i Lancieri hanno riservato a Vos nella passata stagione, con il ragazzo che non aspettava altro che giocare un pochino di più. Questo ha fatto sì che l'Ajax valutasse seriamente la possibilità di cederlo, considerata anche la delicata situazione economica nella quale riversa, con il Milan che non se lo sarebbe fatto ripetere più di una volta.

PARTI SEMPRE PIÙ VICINE - All'inizio la distanza era importante, ma piano piano questa si è limata tanto che ora tutte le parti sono fiduciose di arrivare presto alla fumata bianca. Decisivo, a favore del Milan, il lavoro dell'agente attuale di Vos Zahavi, che è "sceso in campo" in prima persona con l'obiettivo di riuscire a far sbarcare il suo assistito nella Milano rossonera. L'impressione è che dunque manchi davvero poco, con l'operazione che dovrebbe chiudersi intorno ai 6 milioni di euro.