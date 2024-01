Gazzetta - Milan, Zirkzee ha stregato tutti. Il Bayern Monaco lo controlla, le inglesi sono il primo pericolo

Sabato sera a San Siro, tutto il popolo milanista è rimasto impressionato da Joshua Zirkzee: l'attaccante del Bologna è uno degli obiettivi del Milan per l'estate e nell'ultimo match di campionato ha convinto tutti, sia sugli spalti che in dirigenza. Il suo addio al club emiliano a fine stagione è scontato e i rossoneri ci proveranno sicuramente perchè è un attaccante di grande tecnica e carattere.

LA SITUAZIONE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la sua situazione contrattuale è piuttosto intricata: l'olandese è stato ceduto due anni fa dal Bayern Monaco al Bologna per 8,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita piuttosto alta (intorno al 50%). I tedeschi hanno inserito poi nell'accordo anche la possibilità di esercitare una clausola e acquistare Joshua per 40 milioni. Come detto il Milan ci proverà per Zirkzee, ma attenzione alla concorrenza della squadre inglesi che sappiamo bene che non hanno problemi a mettere sul piatto così tanti milioni. Da capire cosa farà il Bayern che potrebbe anche decidere di riacquistarlo per 40 milioni e cederlo poi in Premier League a cifre più alte.

ALTERNATIVE - La situazione dell'olandese è piuttosto complicata quindi e per questo in via Aldo Rossi tengono d'occhio anche altre piste per l'attacco: un profilo che piace moltissimo al Milan per esempio è sempre quello di Benjamin Sesko del Lipsia che ha fisico, cattiveria e fa gol. Attenzione poi anche a Santiago Gimenez del Feyenoord, autore finora di 19 gol in 19 giornate in questa Eredivisie, a Jonathan David del Lille, da tempo nel mirino del Diavolo, e a Viktor Gyökeres, 25enne attaccante dello Sporting Lisbona.