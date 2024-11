Gazzetta - Reijnders tuttofare nel segno di Rijkaard. E sul rinnovo...

vedi letture

Tijjani Reijnders ha ripreso da dove aveva finito: segnando. Nell'ultima partita con la maglia del Milan, infatti, il centrocampista olandese aveva segnato una doppietta, la prima della sua carriera, nella vittoriosa partita di Champions League contro il Club Brugge. Per via di uno sfortunato cartellino rosso rimediato contro l'Udinese, Reijnders non ha potuto prendere parte al big match di San Siro contro il Napoli, complice anche il rinvio della partita contro il Bologna, e la prestazione di ieri ha alimentato ulteriori rimorsi nell'ambiente rossonero, certo che con lui in campo le corse sarebbero potute andare diversamente contro la capolista di questa Serie A.

TUTTOFARE - Play, trequartista ed a questo punto anche goleador, visto che gli ultimi 3 gol segnati dal Milan in questa stagione portano proprio la sua firma. Insomma, questa mattina La Gazzetta dello Sport definisce Tijjani Reijnders un tuttofare, l'unico giocatore che potremmo dire stare seriamente giovando della presenza in panchina di Paulo Fonseca, anche perché i numeri parlano. Con quello di ieri sera sono 3 le reti messe a segno dall'olandese in questo inizio di stagione, una in meno rispetto a quelle dell'intera scorsa. Insomma, alza i ritmi Reijnders e lo fa anche il Milan, a conferma del fatto che di un giocatore del genere non si può fare a meno.

NEL SEGNO DI RIJKAARD - In settimana, più precisamente il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli, dalle parti di Milanello è tornata a fare visita una leggenda assoluta del club, Frank Rijkaard, che da buon connazionale avrà sicuramente dato la sua benedizione a Tijjani Reijnders. Ed a questo punto, considerato il risultato di ieri, potremmo dire che questo incontro ha portato bene, anche perché il 14 rossonero, oltre ad essere risultato decisivo ai fini della partita stessa, ha fatto un gol che ha ricordato molto quello di Rijkaard nella Finale di Intercontinentale contro l'Olimpia Asuncion nel 1990.

iL RINNOVO - Chissà se il futuro di Tijjani Reijnders sarà ancora a tinte rossonere. Questa è una delle domande più gettonate fra i tifosi milanisti, che vedono oramai l'olandese come un punto fermo della formazione titolare del Milan. Stessa considerazione del giocatore la fa anche il club, che a quanto parte starebbe valutando la possibilità di prolungargli il contratto fino al 2030 con uno stipendio raddoppiato rispetto agli attuali 1,6 milioni di euro che già percepisce.