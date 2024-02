Gazzetta - Rinnovo Maignan: per la firma fino al 2028 chiede un ingaggio come Leao

vedi letture

Terminato il mercato invernale e in attesa di impostare quello estivo, in casa rossonera è arrivato il momento di iniziare a pensare a qualche rinnovo di contratto importante. Tra questi c'è sicuramente anche quello di Mike Maignan, che è in scadenza nel 2026. Da quando è arrivato al Milan, ogni anno il portiere francese si dimostra sempre più decisivo ed è diventato uno dei più forti estremi difensori al mondo.

LA VICINANZA DEL MILAN - Nelle ultime settimane, purtroppo, l'ex Lille è stato il protagonista di una brutta vicenda: durante Udinese-Milan, Maignan è stato infatti "colpito" da alcuni insulti razzisti da parte di alcuni tifosi bianconeri. Tutto il club di via Aldo Rossi e i suoi compagni di squadra si sono subito schierati con forza al fianco di Mike, che ha molto apprezzato questa vicinanza. Per questo sarebbe contento di prolungare il suo contratto, ma ovviamente servirà un'importante ritocco di ingaggio visto che stiamo parlando di uno dei migliori portieri al mondo.

COME LEAO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, attualmente il francese guadagna 3,2 milioni di euro all'anno e per rinnovare chiede circa il doppio. Maignan conosce bene il suo valore e per questo chiede di essere trattato come Leao, l'altro rossonero più decisivo della rosa. Il portoghese percepisce circa 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus ed è il più pagato della rosa rossonera, Mike non vorrebbe essere da meno. Il Milan ha le idee chiare e nelle prossime settimane comincerà concretamente la trattativa per il prolungamento del suo portierone fino al 30 giugno 2028. Bisogna però fare in fretta perchè a Maignan non mancano ovviamente gli estimatori, come per esempio Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.