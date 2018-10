Il Milan non tira in porta e Cutrone sgomita sulla fascia. Le differenze tra Inter e Olympiacos

Non si può, ovviamente, paragonare l'Inter all'Olympiacos, ma è piuttosto chiaro che il Milan non avrebbe mai rimontato contro i greci se Cutrone fosse stato schierato sull'esterno. La scelta di Gattuso nel derby è figlia di un atteggiamento conservativo anche comprensibile, vista la forza dell'avversario. Tuttavia, osservando l'andamento della ripresa, un pizzico di coraggio in più avrebbe non solo offerto una chance di successo al Diavolo, intimorendo l'Inter che si è difesa senza particolari grattacapi per tutti i novanta minuti. Il 4-3-3 è solido e "testato" in innumerevoli occasioni, eppure, come testimonia l'ultima gara di Europa League a San Siro, le due punte possono fare davvero la differenza.

LA FIGURA DI CUTRONE - Patrick ha dimostrato di poter percorrere la fascia, dando un aiuto alla squadra grazie allo spirito di abnegazione e sacrificio. Poco meno di un anno fa si parlava di un Cutrone "alla Mandzukic", a dar supporto ai vari Kalinic e André Silva. Poi ci si è resi conto che il classe '98 segnava più dei colleghi e questa opzione tattica è stata presto accantonata. In questa stagione, con soli 115 minuti disputati, il nativo di Como ha segnato tre reti. E le ha realizzate giocando da prima punta. E' bizzarro che il "carnefice" dei nerazzurri in Coppa Italia sia stato relegato vicino alla linea laterale, se il Milan avesse bisogno di un laterale di ruolo, dalla panchina avrebbero potuto essere inseriti Laxalt, Castillejo o Borini. Quindi perché Cutrone? Perché non ricomporre il tema tattico che ha piegato l'Olympiacos?

VOLTARE PAGINA - Gattuso ha spiegato che il 4-4-2 non offre ancora garanzie difensive, soprattutto in relazione ai movimenti dei centrocampisti. E' chiaro che il tecnico rossonero non volesse rischiare di ritrovarsi "spezzato" nel derby, mettendo al primo posto l'assetto di gioco. Resta il fatto che un Milan così poco pericoloso, in termini offensivi, difficilmente potrà ambire ai traguardi universalmente autoimposti. La Champions si può ancora conquistare, la società è ambiziosa e certamente darà una mano concreta sul mercato a gennaio, ma in questi mesi bisognerà darsi da fare anche negli scontri diretti, colmando le lacune fin qui emerse. E sfruttare al massimo il giocatore con la media gol/minutaggio più alta della rosa potrebbe essere la chiave giusta.