LIVE MN - Feronikeli-Milan 0-2: finita. Segnali positivi dai nuovi e dai rientri

90' - Finisce così, Feronikeli-Milan 0-2

85' - Ultimi cambi nel Milan: dentro Brescianini, Maldini e Laxalt. Fuori Romagnoli, Biglia e Bonaventura.

80' - Cross di Borini a cercare Piatek, pallone fuori di poco.

79' - Leao ben servito da Bonaventura, brucia l'avversario ma col mancino spara alto.

77' - Contatto in area di rigore kosovara con Piatek che va giù su cross di Paquetà, non c'è fallo per l'arbitro.

73' - Traversa del Feronikeli con Rexha che calcia forte, dal basso verso l'alto, ma è una deviazione di Antonio Donnarumma a mandare il pallone sulla barra orizzontale.

70' - Traversa di Conti: gran destro di Andrea, che subisce una lieve deviazione e va a sbattere sulla barra di Troshupa.

66' - Leao ne salta tre e mette in mezzo, Paquetà non riesce a controllare il cross. Ma che spunto del portoghese.

61' - Piatek bella palla per Bonaventura che prova a girare il pallone sul secondo palo, destro per poco fuori.

60' - Illuminante pallone di Bonaventura per Conti che prova a chiudere il palo, ma per poco non trova il terzo gol.

57' - RADDOPPIO DEL MILAN, BORINI: gran giocata di Leao da sinistra che crossa bene sul secondo palo dove irrompe Borini in scivolata, al volo, incrociando il pallone alla destra di Smakiqi.

56' - Borini prende la mira dai 25 metri, pallone che sorvola la traversa di Smakiqi.

55' - Annullato gol a Piatek per fuorigioco millimetrico.

54' - Grande palla di Bonaventura per Paquetà, che al posto di sparare in porta, prova a metter il pallone per Piatek. Chiude in rimessa laterale la difesa di casa.

52' - Milan che gioca bene e cerca sempre una manovra veloce. Da notare come sia Bonaventura e non Paquetà il trequartista.

48' - Primo giallo della partita: sanzionato Lucas Biglia per fallo su un avversario.

45' - Iniziata la ripresa

All’avvio della ripresa, Marco Giampaolo ribalta la formazione. Rimangono in campo solo Romagnoli e Biglia degli undici che hanno iniziato la gara. Questa la formazione del secondo tempo.

Donnarumma A.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Strinic; Borini, Biglia, Bonaventura; Paquetà; Piatek, Leao.

Finito il primo tempo a Pristina tra Feronikeli e Milan con i rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie al gol, al 26', di Suso su calcio di punizione. La squadra di Marco Giampaolo, nettamente superiore agli avversari, ha tenuto sempre il pallino della manovra, ma né Castillejo né André Silva sono riusciti a trovare la via del gol. Tante giocate in verticale, soprattutto da parte di Suso, che sembra trovarsi a suo agio nella posizione di trequartista.

Non c'è recupero. Fine primo tempo: Feronikeli-Milan 0-1

45' - André Silva batte di prima su cross dalla destra, pallone che finisce fuori di poco.

44' - Cross al bacio di Suso nel cuore dell'area di rigore, Castillejo emula i treni di servizi dI Trenord arrivando in ritardo.

41' - Angolo di Calhanoglu, Romagnoli non arriva all'appuntamento col cross del turco per poco.

39' - Hoti, per il Feronikeli, prova dalla distanza col destro. Pallone che finisce fuori, senza problemi per Donnarumma.

38' - André Silva attacca il cono centrale, Castillejo prova a premiarlo con un bel passaggio, Smakiqi esce ancora in presa alta.

35' - Altro lancio interessante di Suso a cercare André Silva, ma Smakiqi anticipa il portoghese.

33' - Sinistro strozzato di Castillejo, pallone che finisce fuori.

30' - Ci prova Lucas Biglia dai 25 metri, drop che finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta.

26' - MILAN IN VANTAGGIO, SUSO: pennellata dell'andaluso dalla sua zolla preferita per i calci di punizione. Inutile il tentativo di Smakiqi di toglierla dall'incrocio.

24' - Altro piazzato, questa volta dai 17 metri, per fallo su Suso. Il Feronikeli inizia a picchiare su ogni pallone.

17' - Punizione di Suso sul secondo palo: André Silva decolla di testa, ma non trova la porta. Alle sue spalle si dispera Krunic che stava pregustando il colpo a botta sicura.

15' - Calhanoglu va al cross dal lato corto dell'area di rigore, sul fronte sinistro, ma non arriva il rimorchio di nessuno sul dischetto del calcio di rigore.

12' - Suso prova un'altra verticalizzazione per Castillejo, ma i tempi della combinazione non sono corretti e il pallone finisce fuori.

9' - Recupero palla del Milan, ancora alto come piace a Giampaolo, che porta Calhanoglu a calciare dai 20 metri. Para Smakiqi.

8' - Zingarata di André Silva che ruba palla in mezzo al campo e la affida a Suso. Il numero 8 vede con la coda dell'occhio l'attacco della profondità di Castillejo, ma Lladrovic lo ferma.

7' - Dalla punizione calciata proprio di Calhanoglu nasce un buon cross, Gabbia cerca il terzo tempo ma non trova il giusto impatto col pallone che finisce sul fondo.

6' - Entrata decisa di Krkotic su Calhanoglu che gli aveva fatto sparire il pallone da sotto il naso. Piazzato per il Milan.

5' - Filtrante di Suso per Calabria che mette dentro il cross basso da destra a cercare Castillejo. La difesa kosovara rimpalla.

0' - Partiti, Feronikeli che muove il primo pallone.

- Panchina per Rafael Leao e per Krzyzstof Piatek, così come per Lucas Paquetà.

- Nel Milan ci sono tre novità rispetto all'ultima uscita con il Manchester United: Gabbia al posto di Musacchio, Krunic per Borini e André Silva per Piatek.

Amici di MilanNews.it benvenuti alla diretta testuale di Feronikeli-Milan, penultima amichevole dell'estate 2019 dei rossoneri, che chiuderanno il pre campionato sabato prossimo all'Orogel Stadium di Cesena contro i bianconeri. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida che si giocherà a Pristina, Kosovo:

FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi; Hioxha, Lladrovci, Prekazi, Islami; Dabiqaj, Faziliu; Hoti, Krkotic, Jean Carioca; Rexha. A disp.: Troshupa, Thaqi, Doshlaicu, Morina, Zella, Shala, Halaj, Bojku, Perfaqesues, Shabani All.: Ramadani

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, André Silva. A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Musacchio, Laxalt, Strinic, Bonaventura, Borini, Brescianini, Paquetà, Maldini, Piatek, Leao. All: Giampaolo

Arbitro: Nuza (KOS)