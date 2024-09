live mn Milan-Liverpool (1-2): fine primo tempo...

- Il Milan chiude sotto 2-1 il primo tempo della sfida casalinga contro il Liverpool. Rossoneri in vantaggio dopo 3' con un bel gol di Pulisic, ma poi si sono fatti rimontare e superare con due gol da palla inattiva prima di Konatè, che al 23' ha sfruttato un'uscita sbagliata di Maignan, e poi di Van Dijk al 41'. La suqadra di Fonseca ha approcciato bene al match, però poi con il passare dei minuti molto meglio gli inglesi che, oltre alle due reti, hanno avuto altre occasioni per segnare.

50' Fine primo tempo.

48' Il Liverpool ancora pericoloso sulla sinistra con Gakpo che impegna ancora una volta Maignan con il destro.

45' Cinque minuti di recupero.

41' GOL DEL LIVERPOOL!!! Altra rete sulla palla inattiva dei Reds, stavolta è Van Dijk che su angolo salta più in alto di tutti e batte Maignan.

40' Il Liverpool recupera palla e riparte velocissimo. Palla per Salah che si sposta il pallone sul sinistro e prova a sorprendere Maignan sul primo palo, ma il francese è bravo a deviare in angolo.

39' Gakpo ci prova da lontano con il destro, Maignan blocca a terra senza particolari problemi.

38' Maignan stringe i denti e resta in campo. Il gioco può riprendere.

37' E' ancora a terra Maignan, stavolta il prolema è alla caviglia sinistra.

32' Ammonito anche Fofana per una trattenuta su Salah.

30' Doppia occasione per il Liverpool: prima ci prova Gakpo che va via a due avversari sulla sinistra e prova il diagonale con il destro, ma è bravo Maignan a respingere. La palla arriva a Salah che controlla e calcia con il sinistro e colpisce un'altra clamorosa traversa.

27' Salah riceve palla in area e prova il sinistro a giro, Maignan blocca centralmente.

26' Il Milan perde palla in uscita, ripartenza velocissima del Liverpool con Jota che arriva a tu per tu con Maignan e calcia fuori.

23' PAREGGIO DEL LIVERPOOL!!! Punizione per i Reds poco fuori dall'area di rigore sulla fascia sinistra: cross di Gakpo e gol di testa di Konaté che anticipa Maignan che non è uscito bene stavolta.

22' Giallo per Calabria per un fallo su Gakpo.

17' Liverpool ad un passo dal pareggio: Jota tocca in area per Salah che calcia con il destra e colpisce una clamorosa traversa.

16' Si fa vedere in avanti anche il Liverpool: imbucata centrale per Jota che allarga a sinistra su Gakpo, che cerca Salah sul secondo palo, ma il pallone esce sul fondo.

14' Combinazione a destra tra Calabria e Reijnders: l'olandese controlla in area, si gira e prova il sinistro, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore del Liverpool.

6' Gioco fermo per un problema fisico a Maignan. Entra lo staff medico milanista, il francese si rialza e può riprendere il gioco.

3' GOOOOOOLLLLLLL!!! PULISICCCCCC!!! Sponda di Morata in mezzo al campo per l'attaccante americano che entra in area e batte Alisson con un perfetto diagonale con il destro che si insacca all'angolino.

0' Inizia la sfida: primo pallone per il Liverpool.

- E' tutto pronto per l'inziio della sfida: Milan in campo con la consueta divisa rossonera e i pantaloncini bianchi, mentre il Liverpool giocherà con divisa e calzoncini neri.

Amici e amiche di Milannews.it, oggi è il grande giorno dell'esordio del Milan nella Champions League 2024-2025: a San Siro arriva il Liverpool per la sfida valida per la prima giornata della fase campionato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 4-0 contro il Venezia in Serie A, mentre sabato gli inglesi hanno perso 1-0 in Premier League contro il Nottingham Forest. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Liverpool:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Rafa Leao; Morata. A disp. Nava, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Emerson Royal, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Musah, Abraham. All. Paulo Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. A disp. Jaros, Kelleher, Gomez, Endo, Luis Diaz, Darwin Nunez, Chiesa, Jones, Robertsonn, Quansah, Morton, Bradley. All. Arne Slot.