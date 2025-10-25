LIVE MN - Primavera, Milan-Cesena (1-0): Lontani manda avanti il Diavolo!

Primavera, Milan-Cesena (1-0): Lontani manda avanti il Diavolo!
23' Perera tenta la fortuna da fuori ma il suo tiro finisce altissimo
22' Non s ferma il Milan, ancora Scotti pericoloso dopo il break di Pandolfi: il capitano rossonero viene chiuso in angolo al momento del tiro
18' GOL DEL MILAAAN!!! Rossoneri avanti, segna Lontani! Gol di rapina dell'attaccante milanista che sfrutta il lavoro di Scotti spalle alla porta e la respinta corta di Gianfanti: Lontani si avventa sul pallone e lo deposita da pochi passi all'incrocio. 1-0 Milan, meritato!
15' Ancora Milan pericoloso con Lontani che va al cross dalla sinistra: chiuso in angolo
8' Occasionissima per Scotti! Colpo di testa su un bel cross dalla destra ma il pallone si spegne tra le braccia di Gianfanti
5' Sfortunatissimo La Mantia: deve lasciare il campo, portato in braccio dai medici del Diavolo. Al suo posto entra Mancioppi. Un grosso in bocca al lupo a Simon!
4' Rimane a terra La Mantia: apprensione per lui che si tocca il ginocchio mentre viene assistito dallo staff medico rossonero...
1' Cominciata la partita!
--
Amici ed amiche di MilanNews.it ben ritrovati a tutti dallo Sportitalia Village di Carate Brianza. Questo pomeriggio il Milan di Giovanni Renna affronterà il Cesena di Nicola Campedelli per la nona giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri sono reduci dal pareggio in trasferta contro l'Atalanta, mentre gli emiliani dalla bella vittoria in casa contro la Lazio. Restate con noi per non perdervi neanche un'occasione di questa sfida.
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cesena, sfida valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1.
MILAN (4-3-1-2): Longoni; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Ossola; Scotti, Lontani. A disposizione: Binachi, Tartaglia, Mancioppi, Pagliei, Di Siena, Zaramella, Angelocchio, Cullotta, Cissè, Castiello, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
CESENA: Gianfanti, Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Rossetti, Mattioli, Poletti, Kebbeh, Ribello, Abbondanza. A disposizione: Giunti, Antonini, Baietta, Zamagni, Papa Wade, Sanaj, Gabriele, Casadei, Berti, Lantignotti, Biguzzi. Allenatore: Nicola Campedelli.
