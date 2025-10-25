LIVE MN - Primavera, Milan-Cesena (7-2): goleada rossonera. Che partitone

Primavera, Milan-Cesena (7-2): goleada rossonera. Che partitone
MILAN PRIMAVERA-CESENA 7-2, FINE PARTITA.
97' GOOL DEL MILAAAAN! Ecco anche il settimo gol!! Segna Castiello con un gran diagonale dalla destra che fulmina Gianfanti, dopo la bella percussione di Pandolfi. Finisce così, 7-2!
92' Ci prova ancora il Cesena: tiro da fuori che si spegne sul fondo
90' Cinque di recupero
89' GOOOOL DEL MILAAAAN! Arriva il sesto gol, tre minuti folli: contropiede rossonero, cross dalla sinistra di Castiello con Ribello che se la butta nella propria porta...
88' Gol del Cesena. Doppietta per Galvagno che all'improvviso trova un gol bellissimo, 5-2
87' GOOOOL DEL MILAAAAN! SHOW ROSSONERO! Arriva la manita, segna Mancioppi che finalizza il contropiede perfetto lanciato da Scotti e rifinito da Tartaglia: 5-1! Il Cesena aveva subito solo 8 gol in campionato fin qui, oggi ne incassa 5 da terza della classe.
86' Ancora cambio per Renna: esce l'MVP Simone Lontani, mattatore, entra Castiello al suo posto.
85' Longoni, altra bella parata: si distende sulla punizione di Mattioli
84' Lantignotti entra al posto di Tosku nel Cesena
83' GOOOOL DEL MILAAAAN!! Ecco la tripletta di Simone Lontani ed ecco il poker del Diavolo!! Giocatona di Scotti che manda Lontani davanti al portiere: il primo tiro rimbalza sul palo, la ribattuta finisce dentro la porta. Hattrick e dedica a La Mantia, infortunatosi nel primo tempo: 4-1 Milan.
77' Cambi nel Milan: escono Nolli e Plazzotta, entrano Vechiu e Tartaglia. Entrano Biguzzi e Sanaj, al posto di Abbondanza e Rossetti
74' Miracolo di Gianfanti sulla conclusione di Perera con il pallone che finisce sull'incrocio! Rossoneri a un passo dal quarto gol... Clamoroso! Sulla ribattuta il portiere interviene in maniera dubbia su Lontani: anche dal replay sembrava penalty
73' Super giocata di Scotti che con la punta pesca l'inserimento di Nolli che da posizione angolata viene chiuso in corner
71' Ancora Papa Wade pericoloso: il suo colpo di testa, su angolo, non va lontano dalla porta
70' Bella azione rossonera, con Plazzotta che crossa basso a rimorchio per Lontani che arriva bene sul pallone ma conclude centrale
69' Ammonito anche Rossetti nel Cesena
68' Miracolo di Longoni! Papa Wade, appena entrato, scappa a Perera e si ritrova a tu per tu con il portiere rossonero che esce benissimo e nega il gol con il piede. Grandissima parata, vale come un gol!
65' Doppio cambio Cesena: entrano Zamagni e Papa Wade, per Poletti e Carbone
62' Gran velo di Lontani che apre il campo a Ossola: prova la conclusione da fuori il numero 22 ma viene murato in angolo
60' Ammonito Ribello del Cesena, brutto fallo su Ossola
59' Longoni provvidenziale, smanaccia un cross dalla destra molto pericoloso
56' Ritmi sempre sostenuti ma gioco più disordinato e meno pulito in questi primi 10 minuti di ripresa
51' Primo ammonito dal match, Poletti del Cesena
47' Il Milan riparte bene: Scotti rifinisce per Ossola che dal limite la piazza e scheggia il palo
45' Si ricomincia! Nessun cambio per i due allenatore
MILAN PRIMAVERA-CESENA 3-1, FINE PRIMO TEMPO. Dominio rossonero per 45 minuti: il Diavolo segna tre gol in 43 minuti, due volte Lontani e poi Ossola. La squadra di Renna ha l'occasione anche di farne altri e contro la terza in classifica non subisce mai un tiro in porta. La piccola beffa arriva all'inizio del recupero con un piccolo pasticcio di Longoni che favorisce la rete di Galvagno, bravo a raccogliere la respinta del portiere rossonero. Primo tempo comunque molto incoraggiante con i rossoneri che non devono abbassare i ritmi.
45' Due minuti di recupero
45' Gol Cesena. Riapre la gara Galvagno alla prima vera occasione degli ospiti: pasticcia un po' Longoni che lascia lì il pallone per l'attaccante del Cesena che segna da pochi passi. 3-1, un vero peccato!
43' GOOOL DEL MILAN!!! Il tris è servito!!! Che Milan!! Lorenzo Ossola si iscrive alla festa con un tocco sotto morbido dopo la bella imbucata di Plazzotta!
41' Ancora Lontani, ispiratissimo ormai, ci prova anche da 35 metri: questa volta non inquadra lo specchio
40' Magia di Ossola che dalla destra scappa a due avversari e viene spinto da dietro in area di rigore: l'arbitro non indica il dischetto anche se la spinta di Mattioli era apparsa netta...
37' Prova a reagire il Cesena con Tosku che tenta un tiro da fuori: conclusione strozzata che finisce larga.
36' Ci prova Perera con il sinistro dal limite: pallone che termina a lato
32' Il Milan continua a premere, vuole sfruttare l'inerzia del momento per provare a chiudere già la gara
27' GOOOL DEL MILAAAAN!! Ancora Simone Lontani!!! Doppietta!! Bellissimo assist di Perera dalla sinistra, bellissimo stacco di testa dell'attaccante rossonero che la mette sul palo lontano: 2-0!!!
23' Perera tenta la fortuna da fuori ma il suo tiro finisce altissimo
22' Non s ferma il Milan, ancora Scotti pericoloso dopo il break di Pandolfi: il capitano rossonero viene chiuso in angolo al momento del tiro
18' GOL DEL MILAAAN!!! Rossoneri avanti, segna Lontani! Gol di rapina dell'attaccante milanista che sfrutta il lavoro di Scotti spalle alla porta e la respinta corta di Gianfanti: Lontani si avventa sul pallone e lo deposita da pochi passi all'incrocio. 1-0 Milan, meritato!
15' Ancora Milan pericoloso con Lontani che va al cross dalla sinistra: chiuso in angolo
8' Occasionissima per Scotti! Colpo di testa su un bel cross dalla destra ma il pallone si spegne tra le braccia di Gianfanti
5' Sfortunatissimo La Mantia: deve lasciare il campo, portato in braccio dai medici del Diavolo. Al suo posto entra Mancioppi. Un grosso in bocca al lupo a Simon!
4' Rimane a terra La Mantia: apprensione per lui che si tocca il ginocchio mentre viene assistito dallo staff medico rossonero...
1' Cominciata la partita!
--
Amici ed amiche di MilanNews.it ben ritrovati a tutti dallo Sportitalia Village di Carate Brianza. Questo pomeriggio il Milan di Giovanni Renna affronterà il Cesena di Nicola Campedelli per la nona giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri sono reduci dal pareggio in trasferta contro l'Atalanta, mentre gli emiliani dalla bella vittoria in casa contro la Lazio. Restate con noi per non perdervi neanche un'occasione di questa sfida.
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cesena, sfida valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1.
MILAN (4-3-1-2): Longoni; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Ossola; Scotti, Lontani. A disposizione: Binachi, Tartaglia, Mancioppi, Pagliei, Di Siena, Zaramella, Angelocchio, Cullotta, Cissè, Castiello, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
CESENA: Gianfanti, Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Rossetti, Mattioli, Poletti, Kebbeh, Ribello, Abbondanza. A disposizione: Giunti, Antonini, Baietta, Zamagni, Papa Wade, Sanaj, Gabriele, Casadei, Berti, Lantignotti, Biguzzi. Allenatore: Nicola Campedelli.
