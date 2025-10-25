Gimenez delude ancora: dopo i lampi contro Juve e Fiorentina, altro passo indietro contro il Pisa

Doveva essere la partita della conferma, quella in cui Santiago Gimenez avrebbe finalmente messo il sigillo su un periodo di crescita (fisico ed atletico) e buone sensazioni. invece, contro il Pisa, il centravanti messicano ha deluso ancora una volta. Dopo gli incoraggianti segnali arrivati nelle due precedenti sfide contro Juventus e Fiorentina, il numero 7 del Milan è apparso spento, poco incisivo ma soprattutto lontano dal ritmo che sembrava aver fatto intravedere un po' di luce infondo a un tunnel infinito.

Ieri sera contro il Pisa Gimenez ha offerto una prestazione piatta, che ha rispecchiato quella di un Milan partito bene, e con buone intenzioni, ma gradualmente impantanatosi nel suo stesso atteggiamento. Il peso dell'attacco, che Allegri gli aveva affidato anche con fiducia, è rimasto sulle spalle del solo Leao, anche perché nonostante si sia dannato muovendosi tantissimo, il Bebote non è mai riuscito a dare la scossa.

Eppure le premesse erano altre, anche perché Allegri si aspettava un segnale di continutà dopo i "lampi" mostrati contro avversari ben più tosti. Invece è arrivato un altro passo indietro pesante, che riapre interrogativi mai del tutto chiusi sul conto di Gimenez, che resta un giocatore dal potenziale evidente, ma il Milan ha bisogno di altro, di certezze.

La delusione, più che per la prestazione in sé, sta proprio lì: nelal consapevolezza che Gimenez può (e deve) dare molto di più, ma ancora una volta ha lasciato l'impressione di essere un giocatore alla ricerca di continuità. E in un campionato dove ogni punto pesa, c'è il rischio che Allegri non può permettersi di aspettarlo all'infinito.