live mn Roma-Milan (2-0): primo tempo da incubo. Serve un miracolo

FINE PRIMO TEMPO - Finisce un primo tempo da incubo per il Milan, tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Le colpe dei rossoneri sono evidenti su entrambi i gol giallorossi che arrivano al 12esimo e al 22esimo su due disattenzioni di reparto del Diavolo, oramai una triste abitudine. Il Milan in attacco comunque attacca a testa bassa, colpisce una traversa e crea un altro paio di situazioni pericolose. Tutto però in confusione. Al 31esimo espulso Celik per un brutto fallo per Leao. Il Milan ha il vantaggio della superiorità numerica e 45 minuti per allungare la sua stagione, ma serve un miracolo e un'ispirazione a Pioli che, per ora, non è arrivata.

48' Musah indiavolato prova uno slalom gigante: tira ma viene rimpallato. Attacchi rabbiosi ma poco ordinati del Milan

47' Ci prova Pulisic dal limite dopo essersi liberato in un fazzoletto: pallone alto sopra la traversa di Svilar

45' Sette minuti di recupero

42' Cambio nella Roma con De Rossi che corre ai ripari: dentro Llorente e fuori Dybala

40' Cambio nel Milan: esce Bennacer ed entra Jovic

39' Situazione confusa in mezzo all'area della Roma su calcio d'angolo: flipper con il pallone e la sfera spazzata

36' OCCASIONISSIMA MILAN! Cavalcata furiosa di Theo che si fa tutto il campo e salta tre avversari, allarga per Leao che con un buono spunto raggiunge il fondo e crossa a rimorchio per il colpo di testa di Loftus-Cheek in mezzo all'area a botta sicura: il pallone colpisce la schiena di Spinazzola che si è immolato... Incredibile

33' Addirittura la grandine sull'Olimpico ora

31' ROSSO ROMA. Espulso Celik: primo scatto di Leao che bruca il turco sulla velocità. Il difensore giallorosso entra da dietro e col piede a martello sul tallone. Non ha dubbi Marciniak che estrae il cartellino rosso. Roma in dieci, qualche flebile speranza per il Milan.

29' Primo cambio del match: problemi per Lukaku che abbandona il campo. Entra Abraham

22' GOL ROMA. Raddoppio giallorosso, al secondo tiro. Lukaku parte in uno contro uno contro Gabbia che viene mandato all'aria. Poi il belga prova a metterla in mezzo, il pallone arriva a Gabbia che la respinge sui piedi di Dybala che dal vertice destro dell'area la insacca con un gran tiro a giro alle spalle di Maignan. 2-0 dopo 22 minuti e ancora difesa rossonera in bambola

21' Sul corner successivo è Gabbia a saltare più in alto di tutti ma non riesce a girare verso lo specchio

20' TRAVERSA MILAN! Incredibile... Il Milan ora attacca a testa bassa, il pallone arriva a Loftus-Cheek dopo una bella azione di Musah: la conclusione dell'inglese, deviata, si stampa sulla traversa. Gol di Mancini e traversa del Milan, sembra un film già visto...

17' Incredibile mischia davanti a Svilar sui calcio d'angolo: Tomori trattenuto mentre prova a deviare in rete ma Marciniak fischia un fallo di Gabbia su Smalling avvenuto in precedenza. Qualche segnale dal Milan

15' I rossoneri provano a buttarsi in attacco. Conclusione al volo di Theo abbastanza pretenziosa: la sfera finisce alta

12' GOL ROMA. Al primo affondo passano i giallorossi, rete di Mancini come all'andata. Possesso palla prolungato dei padroni di casa con Mancini che offre a Pellegrini che calcia dal limite e colpisce il palo. Sulla ribattuta dormono Bennacer e Calabria con Mancini che si avventa per primo sul pallone e insacca. 1-0 Roma.

8' Ripartenza di Dybala che viene fermato fallosamente da Bennacer che non viene ammonito

4' Bella percussione sulla destra di Musah che si guadagna il primo giro dalla bandierina

3' Partenza con ritmi abbastanza elevati. Grande atmosfera allo stadio, da entrambe le parti

1' Si parte all'Olimpico!

- Questa la squadra arbitrale:

Arbitro

Szymon Marciniak POL

Assistenti

Tomasz Listkiewicz POL

Adam Kupsik POL

Quarto uomo

Paweł Raczkowski POL

Video Assistant Referee

Tomasz Kwiatkowski POL

Assistente Video Assistant Referee

Bartosz Frankowski POL

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Reijnders, Jovic, Okafor, Chukwueze, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma. Manca veramente pochissimo al fischio di inizio di Roma-Milan, quarto di finale di ritorno di Europa League: i rossoneri devono rimontare il gol di svantaggio maturato sette giorni fa nel primo atto giocato a San Siro. Per il Diavolo c'è solo un risultato: la vittoria con due o più gol di scarto. Una vittoria con una sola rete di scarto rimanderebbe tutto ai supplementari. Per seguire la partita azione dopo azione seguite il consueto live testuale: restate con noi!