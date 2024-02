live mn - Verso Frosinone-Milan: Pioli non cambia, Adli verso la conferma. Il ritorno di Bennacer

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Giroud. All. Pioli

12.39 - Un piccolo dubbio nella testa del tecnico rossonero c'è e riguarda il centrocampo. Yacine Adli rimane in vantaggio per il ruolo di spalla a Reijnders ma il tecnico rossonero sta pensando intensamente anche a Yunus Musah, soprattutto per ragioni tattiche: la squadra di Di Francesco ha grande ritmo quando pressa e questo potrebbe mettere in difficoltà il numero 7 rossonero. Pioli in panchina, non va dimenticato, ha recuperato anche Ismael Bennacer.

12.00 - Davanti a Maignan sarà confermata la coppia Kjaer-Gabbia, così come Theo Hernandez tornato stabilmente a sinistra. A destra ci sarà il capitano Davide Calabria, in netto vantaggio su Florenzi. A centrocampo Pioli sembra orientato a voler confermare al fianco di Reijnders, ancora una volta, Yacine Adli con Musah pronto a subentrare a gara in corso. In attacco non si cambia: il trio Pulisic, Loftus e Leao alle spalle dell'unica punta Giroud. Intanto Ismael Bennacer è recuperato almeno per la panchina: da giovedì è tornato ad allenarsi in gruppo. Assente in panchina Mirante a causa di una piccola operazione dermatologica.

------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan questo pomeriggio scenderà in campo alle ore 18 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco allo stadio Benito Stirpe. Il match è valido per la ventitreesima giornata di campionato e il Diavolo continua nel suo obiettivo di consolidare quanto prima il terzo posto che significa qualificazione in Champions League. Tra le notizie positive di oggi c'è il ritorno tra i convocati di Ismael Bennacer che dopo la Coppa d'Africa e il relativo problema fisico torna a disposizione di Pioli. Come di consueto MilanNews.it vi accompagnerà con il live testuale nell'avvicinamento alla sfida dello Stirpe. Restate con noi!