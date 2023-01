Milan, la Premier sogna Bennacer ma Isma crede nel progetto rossonero

MilanNews.it

Ismael Bennacer è il primo nome sul taccuino di Maldini e Massara al momento. Il calciatore, come è noto, è in scadenza nel giugno del 2024 e da diversi mesi si sta trattando per cercare di blindarlo con i rossonero addosso. Nonostante il cambio di agente e parecchio interesse da squadre di Premier League, gli sviluppi delle ultime settimane fanno pensare a una fumata bianca sempre più vicina.

Procura

Le trattative per il rinnovo di contratto tra il centrocampista algerino del Milan e la società sono iniziate già da diverso tempo con il club che aveva cominciato i colloqui con Moussa Sissoko, il vecchio procuratore di Ismael. Poi, a fine novembre, la notizia che Bennacer aveva deciso di affidare la sua immagine e interessi a Enzo Raiola, erede di Mino. Nonostante la prima impressione che si è avuta fosse quella di un cambio di agenzia per movimentare le acque e sondare il mercato estero, pare che il centrocampista rossonero, come riportato il Corriere dello Sport un paio di giorni fa, abbia preso questa decisione proprio per concludere un accordo con il Milan. Sissoko, infatti, era stato tentato dalle sirene della Premier, Liverpool e Arsenal in particolare, per il suo assistito. Bennacer però vorrebbe continuare in rossonero dove è conscio di avere un ruolo di primo piano e dove ritiene di poter crescere ancora moltissimo.

Bonus, sempre voi

Per questo motivo, poco prima di Natale, a Casa Milan è andato in scena un primo importante colloquio tra il duo Maldini-Massara e Raiola con l'obiettivo di scoprire le carte sul tavolo e trovare un accordo. L'offerta del Milan si sarebbe spinta fino ai 4 milioni di euro a stagione, un aumento sensibile rispetto al milione e mezzo che percepisce attualmente. La proposta è quella di un rinnovo fino al 2027. Raiola ha comunicato al giocatore l'offerta del club e per gennaio è atteso un nuovo incontro che potrebbe essere quello definitivo: le parti dovranno venirsi incontro e per farlo dovranno giocare, come spesso accade, sui bonus. Intanto Bennacer si gode il ruolo di pezzo pregiato della rosa rossonera e di pedina insostituibile del centrocampo insieme a Tonali con cui forma una coppia sempre più affiatata. Nei prossimi giorni, si attendono ulteriori sviluppi.