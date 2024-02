Milan, non sono pochi 5 centrocampisti? E meno male che è già rientrato Bennacer...

La priorità del Milan in questo mercato di gennaio era rinforzare la difesa che è stata colpita da diversi infortuni durante la prima parte di stagione (Thiaw, Tomori e Kalulu devono ancora rientrare): c'è stato il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e poi è arrivato dal Verona a titolo definitivo il terzino Filippo Terracciano. Stefano Pioli non ha smesso di chiedere un altro centrale in queste settimane, ma i dirigenti di via Aldo Rossi non hanno trovato nessuno in prestito che ritenessero utile alla causa rossonera.

LA RICHIESTA DI PIOLI - Oltre ad un difensore, il tecnico milanista avrebbe voluto anche un rinforzo a centrocampo: "Credo che se ci sarà la possibilità si potrebbe fare qualcosa sul mercato, abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer in Coppa d'Africa e abbiamo perso Krunic. Può esserci la possibilità di un inserimento ma dipende poi dalle opportunità di mercato" le parole in conferenza stampa di Pioli prima del match contro l'Udinese. A livello numerico, rispetto ad inizio stagione, la rosa del Milan ha un giocatore in meno (Rade Krunic) e a questo si aggiunge il lungo infortunio di Tommaso Pobega che starà fuori fino ad aprile.

SOLO 5 CENTROCAMPISTI - Per fortuna, Ismael Bennacer, che è tornato in campo ad inizio dicembre dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio, è rientrato presto dalla Coppa d'Africa (la sua Algeria è stata eliminata alla fase a gironi), ma la coperta in mezzo al campo è piuttosto corta: da qui a fine stagione, Pioli può infatti contare solo su Reijnders, Loftus-Cheek, Adli, Musah e appunto Bennacer. Quindi cinque giocatori per tre posti a centrocampo. In caso di emegenza Terracciano potrebbe essere anche utilizzato in mezzo al campo, senza dimenticare che ormai il giovane capitano della Primavera Zeroli fa parte in pianta stabile del gruppo della prima squadra, ma la sensazione è che anche in mezzo al campo serviva un rinforzo. Anche perchè tra un po' si tornerà a giocare ogni tre giorni e in casa rossonera quando si gioca tanto gli infortuni, ahimè, sono sempre dietro l'angolo.