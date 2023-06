MN - Il punto sui portieri: composta la terna della prossima stagione. Si lavora al rinnovo di Maignan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell’ufficialità del rinnovo di Mirante come anticipato da MilanNews.it (LEGGI QUI LA NOTIZIA), prevista nelle prossime ore, e dell’ufficialità di Marco Sportiello, per il quale è già stato depositato il contratto del giocatore, i rossoneri hanno sciolto i dubbi legati alla terna dei portieri per la prossima stagione. Ma il lavoro della dirigenza non è finito qua: ora che è terminata la stagione, negli uffici di Casa Milan si inizierà a parlare anche per il rinnovo di Mike Maignan (qui la nostra anticipazione): il portierone francese ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è considerato un punto fermo all'interno dello spogliatoio rossonero. Non mancano gli apprezzamenti dai top club di tutta Europa, ma per il Milan rimane incedibile: potrebbe esserci ampio adeguamento di contratto, arrivando a 5 milioni a stagione fino al 30 giugno 2028.

Da sistemare invece la situazioni di altri due portieri. Tatarusanu non rimarrà al Milan: il portiere rumeno ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan dopo tre stagioni in rossonero, vincendo anche uno Scudetto da semi-protagonista, parando il rigore a Lautaro Martinez nel 2-2 della stagione 21-22. Situazioni diverse invece per Vasquez e Jungdal: per il colombiano arrivato a gennaio dal Club Guarani si cercherà una soluzione in prestito o una cessione a titolo definitivo per fare una piccola plusvalenza. Discorso a parte per Jungdal, che rientrerà dal prestito all'Altach. Un'avventura tutt’altro che positiva per l'estremo difensore di proprietà del Milan: solamente 6 presenza in campionato, poi l'infortunio che gli ha fatto perdere il posto e neanche convocato nelle ultime due gare stagionali. Anche per lui si valuta una cessione in prestito o a titolo definitivo.