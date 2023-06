MN - Milan, parte il casting per la punta: il punto su Morata, Scamacca, Openda e Lukaku

MilanNews.it

Sono tante le caselle che il Milan di Pioli, Furlani e Moncada dovrà riempire in questa sessione di calciomercato, nata nel segno dell'addio di Maldini e Massara e della cessione di Sandro Tonali al Newcastle per un pacchetto da circa 80 milioni di euro, bonus compresi.

Centrocampisti, esterni, riserve ma soprattutto un centravanti: dopo la delusione Origi dell'anno scorso, parzialmente mitigata da una stagione oltre le aspettative di Olivier Giroud (47 partite col club, 18 gol e 7 assist alla veneranda età di 36 anni), i rossoneri erano e sono tutt'ora alla ricerca di un attaccante che possa far riposare come merita il campione francese ex Chelsea.

Il profilo individuato era quello di Marcus Thuram, svincolato dal Borussia Moenchengladbach. Superata la concorrenza di PSG e Lipsia a Casa Milan c'era la convinzione che finalmente si fosse arrivati a dama, ma per quanto riguarda la situazione dei parametri zero (che tra commissioni e bonus "zero" lo sono poco) la sorpresa è sempre dietro l'angolo. E in questo caso è stata sicuramente negativa, visto che l'Inter, dopo aver lasciato andare Dzeko in Turchia e aver incassato l'ennesimo no del Chelsea per il prestito di Lukaku, è piombata con forza sul francese: 6.5 milioni netti l'anno, bonus alla firma e in quattro e quattr'otto Thuram ha scelto Milano, ma sponda nerazzurra.

Il Milan, fermo sulla sua valutazione di 5 netti l'anno più bonus, ha deciso di non andare oltre il valore economico che aveva stabilito per il giocatore, perdendo così questo improvviso derby di mercato. Ma non c'è il tempo per piangere sul latte versato, e a Casa Milan sono già al lavoro su altri profili per riempire questa casella al momento vacante. Questa la situazione raccolta da MilanNews.it su alcuni dei nomi sondati e valutati in queste settimane.

ALVARO MORATA - Al momento sembra essere una delle opzioni più calde. Lo spagnolo dell'Atletico Madrid ha chiuso la stagione 22/23 con 13 centri in 36 presenze in Liga, ed è ormai vicino (manca solo la formalizzazione) al rinnovo fino al 30 giugno 2027. Quello di Alvaro, che ha già giocato in Serie A con la maglia della Juventus, è un profilo che piace molto per qualità tecniche (può svolgere alla perfezione il ruolo di punta di "raccordo" nel 4-3-3 che è nelle idee di Pioli per la prossima stagione) e umane (professionista esemplare e ragazzo molto positivo). Il rinnovo imminente può andare a favore dei rossoneri, che vorrebbero portarlo a Milanello con un prestito con obbligo di riscatto (magari legato a gol o risultati di squadra). L'ingaggio da circa 9 milioni può essere un ostacolo importante, ma agenti ed intermediari sono già al lavoro da qualche giorno per capire come incastrare nel modo giusto cifre e numeri.

GIANLUCA SCAMACCA - Dopo una stagione difficoltosa al West Ham l'ex Sassuolo vorrebbe rilanciarsi in Serie A, dove ha fatto molto bene con la maglia dei neroverdi. I rossoneri apprezzano molto il classe 1999, ma al momento non concordano con gli Hammers su come impostare l'affare: il Milan è orientato verso un prestito, da decidere se con diritto o con obbligo, mentre gli inglesi al momento non aprono; cessione a titolo definitivo o nulla.

LOIS OPENDA - Classe 2000, 21 gol che sono valsi un posto in Champions League al Lens nella Ligue 1 2022/23 ed un cartellino che costa tra i 45 e i 50 milioni di euro. Per caratteristiche ed età sicuramente parliamo del profilo "migliore", ed il prezzo ne rispecchia lo status. Nelle scorse settimane ci ha provato il Lipsia con offerte fino ai 30 milioni più bonus, evidentemente non abbastanza. Qui il discorso è molto semplice (o complicato, dipende dai punti di vista): chi va dal Lens con questi 45 milioni di euro se lo porta a casa. Da capire se il Milan vorrà farlo: bisognerebbe trovare l'incastro giusto anche con tutte le altre necessità di mercato.

ROMELU LUKAKU - Il sentimento dei tifosi rossoneri verso il belga probabilmente è reciproco, visto che al momento il centravanti del Chelsea si vede solo e solamente in nerazzurro. Però, c'è un però: il suo procuratore, conscio delle enormi difficoltà economiche dell'Inter, lo ha proposto a diversi club. Il Chelsea al momento vuole monetizzare, niente prestito. Il club di Simone Inzaghi al momento è tagliato fuori, visto lo stipendio oneroso di Lukaku e la richiesta dei londinesi (40 mln di euro circa per il cartellino): l'Inter al momento potrebbe affondare sul giocatore solo in caso di una cessione particolarmente remunerativa. E quindi cosa c'entra il Milan? Il club rossonero ci sta pensando, conscio che al momento siamo ai limiti dell'impossibile come fattibilità dell'operazione. Ma l'estate è lunga e le idee possono cambiare: nel caso in cui il giocatore non dovesse trovare una sistemazione in tempi brevi, l'Inter dovesse continuare ad essere nelle condizioni di non prenderlo, il tutto, unito all'ipotesi di un Milan ancora alla ricerca di una punta nelle fasi finali del mercato, porterebbe alla creazione di una clamorosa opportunità di mercato. Al momento sono solo idee e possibili situazioni, con il passare delle settimane chissà.

di Pietro Mazzara.