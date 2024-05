Gazzetta - Oggi Conceiçao incontra Villas Boas. La priorità del tecnico è il Milan

Dopo le molte chiacchiere dei giorni scorsi, finalmente oggi potrebbe essere il giorno della verità per Sergio Conceiçao. Il tecnico del Porto da sette stagioni nella giornata di oggi incontrerà il nuovo presidente del club Andrè Villas Boas, a sua volta un ex allenatore dei dragoes, che dieci giorni fa ha vinto le elezioni, scalzando dopo 42 anni Pinto da Costa. Dall'incontro si aspettano novità sul futuro dell'allenatore con il Milan che osserva interessato.

Conceiçao-Porto: la situazione

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul rapporto tra il Porto e Sergio Conceiçao e come questo potrebbe svilupparsi nelle ultime ore. Come è noto tutto parte dalle elezioni presidenziali del club che, come detto, hanno visto trionfare Villas Boas che un paio di giorni fa ha vissuto anche la cerimonia solenne dell'insediamento. Il problema sta intorno al fatto che Conceiçao aveva apertamente sostenuto lo storico numero uno Pinto da Costa. E parte del programma del presidente uscente era proprio mantenere il tecnico sulla panchina: poco prima delle elezioni infatti è stato annunciato un rinnovo di contratto fino al 2028. Questo accordo però, in caso di sconfitta di Pinto da Costa, può essere annullato dallo stesso Conceiçao. E sarà proprio su questo che verterà l'incontro di oggi: qual è il progetto di Villas Boas? C'è posto per Conceiçao? Dal Portogallo si aspettano un incontro teso e che alla fine le strade si possano separare. Il tempo lo dirà.

Priorità all'AC Milan

In tutto questo il Milan sta alla finestra. Il nome di Sergio Conceiçao per il post Pioli è un nome che piace. Negli ultimi giorni il tecnico portoghese ha guadagnato posizioni nella gerarchia della dirigenza di via Aldo Rossi anche grazie al lavoro di Jorge Mendes che spinge per un matrimonio tra il suo assistito e il club rossonero. Tra i tanti nomin fatti quello di Conceiçao sembrerebbe anche soddisfare le richieste dei tifosi: si tratta di un allenatore che sa vincere (10 trofei in 7 anni con il Porto), con ampia esperienza internazionale e con un buona mano sui giovani talenti. Dal suo Porto in questi anni sono usciti campioni del calibro di Vitinha, Luis Diaz, Eder Militao, Otavio... Con un curriculum del genere non può essere solo il Milan ad aver preso contatti, eppure Conceiçao in cima alla sua lista avrebbe proprio il Diavolo. Secondo quanto riporta la rosea, se i discorsi con Villas Boas non dovesse andare per il verso giusto - come si prevede - la priorità dell'allenatore sarebbe il Milan. Tutto dunque starebbe nelle mani del Milan che vuole aspettare la fine del campionato sia per salutare Pioli che per ufficializzare il nuovo tecnico: il club sta valutando tutte le opzioni sul tavolo e non vuole prendere una scelta affrettata.