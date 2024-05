Milan, tutti i numeri di una difesa… horror

Si parla da tempo di una difesa del Milan che sta subendo troppi goal e che commette errori elementari. Anche ieri a Torino, i rossoneri hanno subito tre reti (cosa che contro il Torino non succedeva dall’aprile del 1959!) dai granata, perdendo con un netto e meritato 3 a 1.

Al momento, dopo 37 giornate di Serie A (manca l’ultima gara casalinga contro la Salernitana), la squadra di Pioli ha subito ben 46 goal: numeri horror per una squadra che sta chiudendo al secondo posto in classifica. Di queste 46 reti, se vediamo il dettaglio, 18 sono arrivate nella prima frazione, mentre le rimanenti 28 nella ripresa, di cui 5 reti oltre il 90’. Una media di 1,24 goal subiti a partita.

Nella stagione 2019/2020, quella dello stop per Covid e ripresa con il tour de force in estate, il Milan di Giampaolo prima, Pioli poi subì in serie A 46 reti. Per trovare dati ancora più inquietanti, bisogna tornare al biennio 2013-2015, quando i rossoneri subirono 49 goal nel 2013/2014 e 50 in quella successiva.

Se ci mettiamo anche le gare di Champions League, Europa League e Coppa Italia, le partite giocate diventano 51 e i goal subiti ben 66 (3 nelle due gare di Coppa Italia, 8 nel girone di Champions League e 9 nelle sei gare di Europa League): media che aumenta a 1,29 reti subite a partita.

Nello specifico dei tre portieri rossoneri impegnati in questa stagione, vediamo che Maignan in 42 gare ha subito 52 reti, Sportiello in 9 match ha incassato 12 goal e Mirante in due occasioni ne ha subiti altrettanti. Ovviamente non è stato citato Olivier Giroud che ha giocato in porta (causa rosso a Maignan) gli ultimi minuti di Genoa – Milan e che non ha subito reti.

Ma quale sarebbero i motivi di tante reti subite? Si può partire dal dire che i difensori non sempre sono stati attenti e a volte hanno commesso errori (per non dire orrori in diverse circostanze) e si può analizzare anche il gioco di Pioli che ha concesso agli avversari tanto spazio e lasciato i difensori rossoneri all’uno contro uno.

Dal mercato estivo dovranno arrivare almeno due difensori, per far sì che il Milan torni una squadra che subisca poche reti perché i campionati si vincono anche con difese super...