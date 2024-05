CorSera - Fonseca, no al Marsiglia: la sua priorità è il Milan. Addio Pioli: andrà trovato un accordo (e potrebbe non essere semplice)

Iniziano due settimane molto calde per il Milan tra vecchio e nuovo allenatore: il destino di Stefano Pioli è già scritto da settimane e la prossima contro la Salernitana sarà la sua ultima partita ufficiale sulla panchina del Diavolo. Da tempo il club d via Aldo Rossi è al lavoro per trovare il sostituto e il candidato sempre più forte è Paulo Fonseca.

ACCORDO CON PIOLI - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, prima di nominare il nuovo tecnico, il Milan dovrà risolvere il dossier Pioli che è legato al Milan per un'altra stagione: andrà infatti trovata un’intesa sull’ultimo anno di contratto, che al club rossonero costa circa una decina di milioni di euro. "Potrebbe non essere così semplice" scrive il noto quotidiano. Nei prossimi giorni, l'allenatore di Parma vedrà i dirigenti del Diavolo, con la speranza di arrivare ad un accordo in tempi brevi e soprattutto con la massima serenità.

NO AL MARSIGLIA - Il grande favorito per sostituire Pioli sulla panchina milanista è appunto Fonseca, il quale, secondo fonti francesi, avrebbe già detto no alla proposta che gli ha presentato il Marsiglia in quanto la sua priorità è il Milan. In via Aldo Rossi, una scelta definitiva non è stata ancora fatta, quindi ci potrebbero essere delle sorprese, anche se al momento il candidato numero uno è l'ex Roma che stasera guiderà per l'ultima volta il Lille.