Primavera, Abate a MilanTV: "Orgogliosi dei ragazzi, hanno un cuore enorme. Ora andiamo a giocarci lo scudetto"

Dopo aver pareggiato 3-3 in casa del Torino e aver conquistato il pass per le fase finale del campionato Primavera 1, Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Non bastano le parole. Alleno un gruppo di ragazzi con un cuore enorme. Siamo molto uniti, hanno fatto una grande partita anche oggi su un campo difficile. Siamo orgogliosi di aver raggiunto i playoff con la squadra più giovane del campionato insieme alla Juventus. Oggi hanno fatto una partita intelligente. Sapevamo di non dover rischiare nel primo tempo, poi abbiamo accelerato e abbiamo fatto un inizio di secondo tempo strepitoso. Alla fine abbiamo saputo difendere con il cuore. Loro sono più pronti ed esperti, ma ci siamo qualificati noi e siamo orgogliosi. Il nostro percorso è stato importante, ora andiamo a giocarci lo scudetto. E' un gruppo fantastico. Oggi devo ringraziare soprattutto i difensori, in modo particolare i due centrali che hanno fatto una grande gara. Simic non arrivava da un momento brillantissimo, abbiamo anche discusso, ma è una grande persona e ha fatto una grande partita. Ci tengo a ringraziarlo pubblicamente.

Abbiamo la rosa ridotta all'osso, abbiamo diversi infortunati, abbiamo perso gente importante come Victor, Cuenca e Jimenez. Raveyre sta giocando da tempo con un problema al ginocchio, ma ci vuole essere sempre. Cuenca è venuto in panchina anche se non stava bene, così come Stalmach. Oggi per fortuna abbiamo recuperato Jimenez. Non è semplice, ora ci lasceranno Sala, Liberali e Camarda che andranno all'Europeo U17 e quindi non ci saranno nella fase finale. Siamo in pochi, abbiamo in panchina tanti 2007, ma siamo rimasti in piedi con orgoglio e anche qualità. Ora dobbiamo recuperare e poi andremo a giocarci le nostre chance a Firenze.

La fase finale arriva in un momento in cui le energie sono poche. L'aspetto tecnico-tattico passa in secondo piano, dobbiamo recuperare le energie mentali. Non siamo al completo, non è facile. Dobbiamo recuperare le forze e giocarci le nostre chance. Siamo i più giovani, dovremo giocare con spensieratezza. Le altre squadre sono più strutturate fisicamente, non sarà facile, ma siamo in piedi, abbiamo fatto qualcosa di unico. Mi dispiace averla pareggiata, abbiamo avuto le occasioni per fare il 4-1, i ragazzi meritavano questa vittoria. Era già successo di farci recuperare tre gol, spero che non succeda ancora se no mi viene un coccolone".