Milan Primavera, per la fase finale del campionato si decide tutto nelle ultime due gare. La situazione

Dopo la grande cavalcata in Youth League, conclusa purtroppo con la sconfitta in finale contro l'Olympiacos, la Primavera del Milan sta provando a qualificarsi alla fase finale del campionato Primavera 1: a due giornate alla fine della fase a girone unico, i rossoneri di Ignazio Abate sono settimi, dunque fuori dai playoff scudetto. Ma nelle ultime due partite può succedere davvero di tutto.

IN 4 PER 2 POSTI - Alla fase finale vanno le prime sei classificate della prima fase: al momento Inter, Roma, Atalanta e Lazio sono certe di essere qualificate, mentre per gli altri due posti se la giocano Sassuolo (48 punti), Torino (48 punti), Milan (47 punti) e Genoa (47 punti). I neroverdi devono ancora affrontare Fiorentina e Genoa, i granata Bologna e Milan, i rossoneri Frosinone e Torino, mentre i liguri se la vedranno contro Cagliari e Sassuolo. Dunque a 180 minuti dalla fine del campionato è ancora tutto aperto visto che ci sono anche degli scontri diretti all’ultima giornata tra queste squadre in cui si deciderà probabilmente tutto.

FASE FINALE - La fase finale del campionato Primavera 1 è in programma a fine maggio. Le prime due classificate della prima fase, cioè Inter e Roma, sono già qualificate alla seminali, mentre le altre quattro formazioni si affronteranno tra di loro: la 4^ classificata contro la 5^ e la 3^ contro la 6^. In caso di parità al termine di ogni singola gara del 1° turno, si qualifica alla semifinale la squadra meglio classificata al termine della prima fase (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari e l’esecuzione dei calci di rigore). Tutte le partite della fase finale si giocheranno a Bagno a Ripoli allo "Stadio Curva Fiesole" del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park.

Questo il programma:

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024

IL MOMENTO DEL MILAN - Come arriva la Primavera rossonera a questo finale di campionato? Purtroppo la Youth League ha tolto parecchie energie (sia mentali che fisiche) alla squadra di Abate che dal ko contro l'Olympiacos non ha più vinto: sconfitte contro Monza e Bologna e pareggio contro il Lecce. Domenica mattina, al Puma-House of Football arriva il Frosinone ultimo in classifica, una partita da vincere a tutti i costi. Poi all'ultima giornata i rossoneri saranno impegnati sul campo del Torino, altra squadra in corsa per gli ultimi due posti validi per andare alla fase finale. E con ogni probabilità sarà proprio quel giorno che si deciderà tutto.