Tuttosport - Zirkzee il sogno, può esserci l'investimento record. Serve anche un difensore

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia molto intenso. Anche per questo motivo prima i rossoneri sapranno chi sarà la prossima guida tecnica meglio è: in tal modo si potrà lavorare per tempo agli obiettivi e a come migliorare la rosa. Quello che è sicuro è che c'è la necessità di un nuovo centravanti. E il capolista è chiaro a tutti: Joshua Zirkzee.

Perché Joshua?

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, i nomi sulla lista della dirigenza rossonera per una nuova punta sono parecchi ma il Milan si vuole concentrare principalmente su quello di Joshua Zirkzee. Perché? Tutti i profili in ballo sono molto validi e soprattutto hanno tutti segnato più o quanto l'olandese in questa stagione: Guirassy dello Stoccarda è secondo solo a Kane in Bundesliga, Sesko al Lipsia è arrivato a quota 16 reti stagionali, Gyokeres ne ha messe addirittura 41. E poi ancora Jonathan David e Santiago Gimenez, attualmente un po' più indietro nelle gerarchie... La differenza per il Milan la fa l'esperienza nel campionato italiano. Il giovane attaccante del Bologna ha avuto un primo impatto tosto nel suo prestito a Parma, l'anno scorso a Bologna ha imparato e quest'anno ha eseguito. Piace perché è un attaccante che fa giocare la squadra, il prototipo di centravanti che il Milan ha avuto negli ultimi anni. Chiaro che per strapparlo a una concorrenza feroce servirà un investimento da record. Il Bologna chiederà almeno 60-65 milioni, mai il club rossonero ha pagato tanto un calciatore.

Non solo la punta

Ma non ci si potrà limitare solamente all'acquisto della punta, ricorda oggi Tuttosport. Sarà necessario anche trovare un nuovo mediano di centrocampo con i nomi di Fofana del Monaco e Veiga del Basilea che sono stati fatti nei giorni scorsi. Sarà importante soprattutto trovare un nuovo difensore, sia per ragioni tecniche che di numero dato che Kjaer saluterà Milanello. Per questo ruolo ci sono diversi nomi già fatti in inverno: da Maxence Lacroix del Wolfsburg a Lilian Brassier del Brest, arrivando fino al sogno estremo che è Alessandro Buongiorno del Torino. Per quest'ultimo Cairo chiede cifre importanti e tenendo conto che ci sarà il grosso investimento in attacco, questa appare un'operazione un po' più complicata. Il nome nuovo, riportato ieri da MilanNews.it, è Rafa Marin, difensore classe 2002 che è di proprietà del Real Madrid - con cui il Milan ha ottimi rapporti - ma che ha giocato nel Deportivo Alaves in questa stagione.