Gazzetta - Bennacer in Arabia? Dipende dall'offerta e dal nuovo allenatore del Milan

Tra i giocatori del Milan a cui potrebbe arrivare qualche offerta questa estate c'è anche Ismael Bennacer, il quale non ha avuto una stagione semplice dopo essere stato fuori a lungo per il grave infortunio al ginocchio. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista algerino è interessato al campionato arabo e un giorno vuole andare a giocarci, magari tra due o tre stagioni quando scadrà il suo contratto con il Diavolo.

DUE FATTORI - I suoi piani, però, potrebbero anche cambiare. Molto dipenderà da due fattori: prima di tutto deve arrivare un'offerta importante da qualche club arabo che convinca Bennacer a lasciare subito il calcio europeo. Inoltre, sarà fondamentale anche chi verrà messo sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli. Non sono escluse sorprese sul futuro di Bennacer, anche se le sue parole dopo l'ultima partita contro il Torino fanno pensare ad un sua permanenza a Milanello.

BENNACER LEADER - "Io leader da luglio? Per forza, l’anno prossimo farò il possibile. Non sono uno che parla tanto fuori dal campo, sul campo ci sarò sempre e darò sempre tutto. In campionato siamo secondi, ma al Milan non basta arrivare secondi. Abbiamo voglia di vincere. Io ogni anno provo a dare qualcosa di più. Saranno sei anni che sono qui al Milan. Devo imparare questo ruolo da leader e a essere un esempio" le dichiarazioni di Bennacer dopo il ko in casa dei granata.