Il tempo diventa tiranno: Conte sarebbe l'acqua fresca in mezzo al Sahara e Conceição una scelta intrigante, ma resta nascosto un "Mister X"

La stagione calcistica del Milan prosegue lentamente verso un finale senza troppi stimoli, povero di trofei e risultati poco soddisfacenti sul campo (il secondo posto in campionato non può bastare) con i rossoneri attesi al penultimo impegno casalingo di Serie A, sabato sera contro il Cagliari di Ranieri, in cerca di preziosi punti salvezza. Il focus di questa sera però è incentrato sul prossimo allenatore del Milan, tra l'addio ormai scontato di Stefano Pioli e la lista dei "desideri" Tra dubbi, sondaggi e trattative avanzate.

Tanti nomi e profili interessanti, ma Conte è l'acqua fresca nel deserto

Restano e devono rimanere opinioni personali, ma il tifoso medio milanista credo proprio potrà essere d'accordo con me: Antonio Conte rappresenterebbe una forte e degna risposta allo scudetto da poco vinto dall'Inter, oltre che un profilo vincente e di personalità assoluta, venuta a mancare proprio nelle ultime sfide contro i nerazzurri. Non per fare i conti in tasca a nessuno, ma se quello che riporta il collega e sempre lucido Luca Serafini rispecchiasse la realtà, ovvero che Conte avrebbe sposato la linea della dirigenza rossonera senza pretendere ingaggio e mercato impossibile, allora perchè non avanzare in questa interessante e, si direbbe fattibile operazione? Mai come in questo ultimo periodo il tifo rossonero ha saputo allinearsi sul web e non, nei confronti di un allenatore, ed è anche vero e doveroso sottolineare che la società non dovrebbe scegliere in base al volere comune e democratico del popolo dei supporters, ma l'opzione Antonio Conte, soprattutto da svincolato, è un piatto troppo invitante da non essere mangiato gustosamente (e al più presto).

Da Thiago Motta a Conceição: intrecci e destini diversi minacciati dalla sorpresa "Mister X"

Come abbiamo sempre e correttamente riportato sul nostro sito, sono diversi gli allenatori che la società rossonera ha sondato in queste ultime settimane. Da Thiago Motta, osservato attentamente durante l'inverno ma in questo momento però più vicino alla Juventus (ma senza le firme gli "accordi verbali" Non valgono nulla) passando alla poco sensata trattativa con Lopetegui, prima corteggiato e dopo "rimandato" Ad altri spasimanti. L'interessante profilo di Conceição insieme a quello di Fonseca, vicino però a un contratto con il Marsiglia, sarebbe l'opzione più fattibile e che, parlo del portoghese, acconterebbe in parte la piazza milanista. L'attuale tecnico del Porto esprime un calcio fisico, di carattere e dotato di pressing e palla a terra dove le due punte (il modulo potrebbe essere il 4-4-2) hanno un ruolo e importanza specifica nel quadro tattico della squadra e onestamente, lo dico con molta sincerità, sarebbe stimolante rivedere un Milan con due attaccanti, magari uno più fisico e numero nove insieme a una seconda punta veloce e più tecnica. Il mercato però, come sappiamo tutti è strano e incerto, ricco di segmenti che possono incrociarsi e creare trattative nate dal nulla: e se fosse un nuovo "Mister X" Il futuro allenatore del Milan? Un nome non ancora uscito e tenuto segretamente nascosto dai dirigenti del Milan. Questa trama renderebbe tutto ancor più interessante ma drammaticamente incerto: siamo al 9 maggio, la fine della stagione si fa sempre più vicina e bisognerebbe avere idee chiare su mercato, volere dei giocatori e idee che poi dovranno essere applicate in campo e fuori. Il Milan aspetta "Mister X" Ma il tempo continua a diventare spaventosamente sempre più tiranno.