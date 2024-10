MN - Verso il Club Brugge: Gabbia in dubbio, c'è Camarda in prima squadra. Le ultime da Milanello

Dopo le sconfitte nelle prime due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan torna in campo domani sera in Champions League e lo farà a San Siro contro il Club Brugge, una partita che il Diavolo deve vincere a tutti i costi. In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, alla quale per ora non sta partecipando Matteo Gabbia, il quale non ha giocato sabato contro l'Udinese. Da capire se si unirà dopo al gruppo o se non sarà a disposizione nemmeno domani sera. Non si sta allenando come previsto Tammy Abraham che si è infortunato alla spalla sabato contro i friulani. Out anche Calabria, Florenzi, Bennacer e Jovic. Francesco Camarda è invece aggregato alla prima squadra e farà parte della lista dei convocati di Paulo Fonseca.

BALLOTTAGGIO IN DIFESA - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa del tecnico portoghese che è in programma alle 14.30 (con lui parlerà anche Tijjani Reijnders), c'è un ballottaggio a tre in difesa: Pavlovic, Tomori e Thiaw si giocano infatti le due maglie da titolari al centro della retroguardia rossonera. I terzini saranno invece Emerson Royal e Theo Hernandez (il francese non ha giocato l'ultima partita contro l'Udinese per squalifica).

TORNA LEAO? - A centrocampo spazio ai "soliti" Fofana e Reijnders, mentre l'attacco dovrebbe essere lo stesso visto sabato in campionato con una sola grande novità: alle spalle di Morata, dovrebbe agire Chukwueze, Pulisic e Leao, con quest'ultimo che prenderà il posto di Okafor.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 29 Fofana

21 Chukwueze 11 Pulisic 10 Leao

9 Morata