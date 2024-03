Nota ufficiale AC Milan: "Il Club risulta terzo ed estraneo al procedimento in corso. L'indagine coinvolge Furlani e Gazidis. La società sta prestando piena collaborazione"

In seguito alle ultime notizie riguardanti la perquisizione presso Casa Milan della Guardia di Finanza riguardante l'indagine sulla cessione del Club da Elliott a Red Bird, l'AC Milan ha comunicato ufficialmente quanto segue:

"In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022.

L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza.

La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente".

L'INDAGINE

Secondo quanto riportato da Luigi Ferrarella de Il Corriere della Sera, Giorgio Furlani, attuale CEO del Milan, e Ivan Gazidis, suo precedessore, risultano "indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio".

L'’ipotesi - si legge sul Corriere - è che il Milan "non appartenga davvero a chi dal 31 agosto 2022 ne appare il proprietario teorico, e cioè l’allora acquirente fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale, ma che in realtà sia sempre rimasto e sia tuttora sotto l’influenza controllante dell’allora apparente venditore, il fondo statunitense Elliott del finanziere Paul Singer, viene suggerita al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza da tre fonti documentali di inedite circostanze. Ricavate alcune da documenti depositati alla Sec negli Stati Uniti, altre da documenti trovati in Lussemburgo nelle perquisizioni di un anno fa ai già indagati consiglieri di amministrazione Jean MarcMclean e Daniela Italia, ma altre ancora pescate in un recentissimo documento interno al Milan stilato per presentare il club nel tour invernale di contatti della dirigenza con potenziali investitori arabi".