Pierre Kalulu è un’assenza pesante per l’universo Milan

Acquistato a parametro zero dal Lione nell’estate del 2020, il Milan ha dovuto corrispondere al club francese un contributo di 480.000 euro per la valorizzazione del giocatore (cresciuto nel loro settore giovanile). Oggi, a distanza di due anni e mezzo, Pierre Kalulu ha un valore stimato (da Transfermarkt) di 35 milioni di euro. Un valore figlio di una crescita verticale, continua e inesorabile, che ha portato il 22enne rossonero a scalare le gerarchie in punta di piedi, ma in modo inequivocabile. Oggi, ad oggi, forse è l’unico insostituibile tra i centrali a disposizione di Stefano Pioli : abile nella marcatura, ma anche nell’anticipo, è efficace anche nel gioco aereo e nelle letture in contropiede. La sua duttilità consente al mister di poter adottare la difesa a 3 o la difesa a 4, nella quale può giocare indistintamente come centrale o terzino - destro, ma nel primo anno, causa emergenza, ha fatto anche qualche apparizione sulla corsia di sinistra.

UNA BRUTTA TEGOLA

È indubbio, quindi, che le caratteristiche di Pierre Kalulu, la sua crescita e il suo peso specifico attuale lo vedano come un giocatore importante per il Milan. Proprio per questo l’infortunio al polpaccio accusato con la Francia U21 è un brutto colpo per mister Pioli, che dovrà rinunciarvi sicuramente per la partita di campionato contro il Napoli e che spera di averlo a disposizione per l’andata dei quarti di Champions League, sempre contro i partenopei. Questo infortunio non era di sicuro ciò di cui aveva bisogno il Milan in questo momento e Stefano Pioli è chiamato agli straordinari per provare a rientrare dalla pausa nazionali meglio di come ci si fosse arrivati.

di Luca Vendrame