Pioli: "Quando sarà il momento opportuno il club deciderà. Ora pensiamo al resto della stagione"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel pre partita di Frosinone-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta in questo momento con le tante voci? “Vivo con grande concentrazione per la preparazione della partita, ogni allenatore deve cercare di motivare al meglio e preparare la partita al livello tattico nel miglior modo possibile per preparare i giocatori a quello che sarà la sfida. Tra me e Zlatan e tra me ed il club c’è grande rispetto, quando sarà il momento opportuno il club deciderà, decideremo. Ora siamo solamente concentrati su quello dobbiamo fare per il resto della stagione, è una stagione ancora lunga”.